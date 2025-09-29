قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسين الشحات رجل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
الأهلي يمرض ولا يموت.. المارد الأحمر يفوز على الزمالك بثنائية في الدوري
توابع زلزال المارد الأحمر.. هجوم على فيريرا بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي
نتنياهو: إسرائيل ستستكمل الحرب إذا رفضت حماس خطة ترامب
نتنياهو: أدعم خطة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة
نتنياهو: إذا رفضت حماس الخطة الأمريكية سننهي المهمة بأنفسنا
ترامب: الرئيس السيسي ساهم بشكل كبير في الوصول إلى خطة بشأن غزة
نتنياهو: نحتفظ بالسيطرة الأمنية على غزة في المستقبل
خالد الغندور: مدرب الزمالك يتحمل نتيجة لقاء القمة
موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
ترامب: سأكون رئيسا لهيئة دولية جديدة تراقب لجنة إدارة غزة وتوني بلير عضوا
ترامب: إيران تنضم في نهاية المطاف لاتفاقيات السلام مع إسرائيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأهلي يمرض ولا يموت.. المارد الأحمر يفوز على الزمالك بثنائية في الدوري

حسين الشحات
حسين الشحات
حسام الحارتي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الشناوي يتألق في التصدي لهجمات الزمالك:


تألق محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى فى إنقاذ مرماه من أول أهداف الزمالك الذى كاد يسجله عدي الدباغ  بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي الزمالك بدأها خوان بيزيرا الذي مرر الكرة لعدي الدباغ الذي انفرد بالكرة ومن ثم سددها من داخلو منطقة الجزاء.


ناصر ماهر يهدر فرصة أمام الأهلي:

 

وأهدر ناصر ماهر هدف تقدم الزمالك في شباك النادي الأهلي في الدقيقة العاشرة بعد  تمريرة رائعة من لاعب الزمالك آدم كايد خلف مدافعي الأهلي ذهبت إلى ناصر ماهر الذي انفرد بها ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء مرت بجانب القائم الأيسر.

حسام عبدالمجيد كاد أن يضيف الأول للأهلي بالخطأ:


 وفى الدقيقة 12 أرسل طاهر محمد طاهر كرة عرضية كاد حسام عبدالمجيد مدافع الزمالك أن يسجل هدفا بالخطأ فى مرماه.


قرر الحكم الإسباني سيزار سوتو جرادو اعادة ركلة جزاء الزمالك، بعدما أهدرها عبد الله السعيد وتصدي لها الشناوي، وذلك بعد ما قام أحد لاعبي الأهلي بالدخول منطقة الجزاء أثناء تنفيذها.

ونجح حسام عبد المجيد في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة ٣٠ من ركلة جزاء.
 والغي حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد عودة حكم اللقاء والتأكد من الفار ليشير عدم صحة ركلة الجزاء بعد احتساب الحكم الاسبانى سيزار سوتو ركلة جزاء لصالح الأهلي بداعى ارتطام الكرة بيد محمود بنتايج لاعب الزمالك فى الدقيقة 45 من عمر المباراة.

وحصل ناصر منسي على بطاقة صفراء  بعد تدخل قوي على لاعب الأهلي ياسين مرعي في منتصف ملعب الأهلي.


ونجح حسين الشحات في إحراز هدف التعادل في الدقيق ٧٢ بعد مرواغة داخل منطقة الجزاء من محمد شريف ومن ثم مررها إلى داخل منطقة الجزاء ذهبت إلى حسين الشحات الأخير سددها سكنت يسار المرمى.


وتمكن محمود حسن تريزيجية من إحراز هدف التقدم  في الدقيقة 78 من ركلة جزاء
 وجاء تشكيل الزمالك في مواجهة الأهلي على النحو الآتي: حراسة المرمى: محمد صبحي. خط الدفاع:  عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، محمود بنتايك. خط الوسط: نبيل دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر. خط الهجوم:  خوان بيزيرا، عدي الدباغ، آدم كايد.
بينما جاء تشكيل الأهلي كالتالي:  حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا. خط الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود تريزيجيه وطاهر محمد وأشرف بن شرقي. خط الهجوم: محمد شريف.  
 

