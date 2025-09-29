تريزيجية يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك الزمالك

أحرز محمود حسن تريزيجية هدف تقدم الأهلي في شباك الزمالك في الللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري باستاد القاهرة الدوليلتصبح نتيجة المباراة2-1 لصالح المارد الأحمر

وتمكن محمود حسن تريزيجية من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 78 من ركلة جزاء

ونجح حسين الشحات في إحراز هدف التعادل في الدقيق ٧٢ بعد مرواغة داخل منطقة الجزاء من محمد شريف ومن ثم مررها إلى داخل منطقة الجزاء ذهبت إلى حسين الشحات الأخير سددها سكنت يسار المرمى.

أحذاث المباراة

حصل ناصر منسي على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على لاعب الأهلي ياسين مرعي في منتصف ملعب الأهلي.

ويحاول لاعبي النادي الأهلي إحراز هدف التعادل ولكن نجح لاعبو الزمالك من الحفاظ على شباكهم وتبادل الهجمات علي مرمي الشناوي

تألق محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى فى إنقاذ مرماه من أول أهداف الزمالك الذى كاد يسجله عدي الدباغ بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي الزمالك بدأها خوان بيزيرا الذي مرر الكرة لعدي الدباغ الذي انفرد بالكرة ومن ثم سددها من داخلو منطقة الجزاء.

وأهدر ناصر ماهر هدف تقدم الزمالك في شباك النادي الأهلي في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة رائعة من لاعب الزمالك آدم كايد خلف مدافعي الأهلي ذهبت إلى ناصر ماهر الذي انفرد بها ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء مرت بجانب القائم الأيسر.

وفى الدقيقة 12 أرسل طاهر محمد طاهر كرة عرضية كاد حسام عبد المجيد مدافع الزمالك أن يسجل هدف بالخطأ فى مرماه.

قرر الحكم الإسباني سيزار سوتو جرادو اعادة ركلة جزاء الزمالك، بعدما أهدرها عبد الله السعيد وتصدي لها الشناوي، وذلك بعد ما قام أحد لاعبي الأهلي بالدخول منطقة الجزاء أثناء تنفيذها

ونجح حسام عبد المجيد في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة ٣٠ من ركلة جزاء.

والغي حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد عودة حكم اللقاء والتأكد من الفار ليشير عدم صحة ركلة الجزاء بعد احتساب الحكم الاسبانى سيزار سوتو ركلة جزاء لصالح الأهلي بداعى ارتطام الكرة بيد محمود بنتايج لاعب الزمالك فى الدقيقة 45 من عمر المباراة.

وجاء تشكيل الزمالك في مواجهة الأهلي على النحو الآتي: حراسة المرمى: محمد صبحي. خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، محمود بنتايك. خط الوسط: نبيل دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر. خط الهجوم: خوان بيزيرا، عدي الدباغ، آدم كايد.

بينما جاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا. خط الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود تريزيجيه وطاهر محمد وأشرف بن شرقي. خط الهجوم: محمد شريف.

