معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي، في واقعة نادرة وصفها رواد مواقع التواصل الإجتماعي بأنها أقرب إلى المعجزة، فقد تمكنت سيدة صينية من النجاة بعدما علقت في بئر مهجور لمدة 54 ساعة متواصلة، وسط البعوض والأفاعي المائية، متشبثة بالحياة رغم الألم والإنهاك.

امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

وقعت الحادثة يوم 13 سبتمبر، حين كانت المرأة وتُدعى تشين صاحبة الـ 48 عام تتنزه في إحدى غابات مدينة تشيوانتشو بمقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين، وتعرضت فجأةً، إلى الإنهار لتسقط في بئر عميق مغمور بالماء والنباتات البرية.

سارعت عائلتها للبحث عنها دون جدوى، فأبلغت السلطات عن اختفائها في اليوم التالي، ومع دخول اليوم الثالث، تحركت فرقة إنقاذ مؤلفة من عشرة عناصر مزودة بطائرة مسيّرة، إلى أن التقطت الأخيرة صرخة استغاثة ضعيفة حوالى الساعة 1:45 ظهراً، قادتهم إلى مكان وجودها.

وكانت تشين تكافح للبقاء حيّة، داخل البئر، روَت لاحقاً أنها اعتمدت على مهاراتها في السباحة للتشبث بحجر بارز في الجدار، لكن تصميم البئر الضيق من الأعلى والواسع من الأسفل حال دون خروجها، وبين الظلام، هاجمتها أسراب من البعوض ولدغتها أفعى مائية على ذراعها، إلا أن العناية الإلهية أنقذتها من السموم.

تقول السيدة بصوت متهدج: انتابني اليأس مرات عديدة، لكن فكرة أمي السبعينية وأبي الثمانيني وابنتي التي بدأت الجامعة منعتني من الاستسلام، لم أستطع تخيّل أن أتركهم وحدهم.

ونُقلت تشين إلى المستشفى لتلقي العلاج،عقب انتشالها، حيث تبين إصابتها بكسور في ضلعين وانهيار جزئي في الرئة إضافة إلى جروح عميقة في يديها جراء التشبث بالجدار.

واكدوا الأطباء على أن حالتها مستقرة وستتعافى بعد أيام من المراقبة الطبية.

قصة تشين أثارت تعاطفاً واسعاً في الصين، ورآها كثيرون درساً مؤثراً عن قوة الإرادة البشرية وقدرة الإنسان على التشبث بالحياة حتى في أحلك الظروف.