قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شروط الالتحاق ببرامج جامعة الأزهر..موعد انتهاء التقديم
رئيس شعبة الدواجن: تطبيق قانون بيع الفراخ المبردة خطوة لضبط الأسعار وحماية صحة المواطنين
هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
هل مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة؟.. الإفتاء توضح
ترامب: متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة
حب الكائنات للنبي.. قصة استجابة التراب وانشقاق القمر لرسول الله
إبداء الرأي والمشورة الأبرز.. تعرف على اختصاصات مجلس الخدمة المدنية
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي
طقس اليوم الإثنين .. أجواء خريفية في الصباح الباكر
تعديل مواعيد غلق المحال مع دخول الخريف.. بين ترشيد الطاقة وتغير سلوك المستهلك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تناول هذه الأطعمة يوميا يسبب الالتهابات.. تعرف على البدائل

تناول هذه الأطعمة يوميا يسبب الالتهابات
تناول هذه الأطعمة يوميا يسبب الالتهابات
هاجر هانئ

غالبًا ما تحتوي الأنظمة الغذائية الحديثة التي نتناولها على أطعمة التهابية خفية قد تُلحق الضرر بالجسم مع مرور الوقت، قد يبدو الالتهاب غير ظاهر، لكن الخيارات اليومية تُحدد مساره بهدوء، إن تناول طبق مليء بالأطعمة الكاملة والملونة والأقل معالجة يُشبه منح الجسم أدواته الخاصة للشفاء.

الالتهاب آلية دفاع طبيعية للجسم، ولكن عندما يستمر لفترة طويلة، فإنه يُلحق الضرر بالأنسجة والأعضاء بصمت، غالبًا ما تُدخل الأنظمة الغذائية الحديثة أطعمةً تُغذي الالتهاب المزمن دون أن يُلاحظ أحد، يُمكن لتغييرات يومية بسيطة أن تُحدث فرقًا كبيرًا في تهدئة هذه النار الخفية.

إليك بعض الأطعمة اليومية وبدائلها الصحية

الوجبات الخفيفة المصنوعة من الدقيق المكرر مقابل الحبوب الكاملة

من البسكويت إلى الخبز، يظهر الدقيق المُكرر في كل مكان، كونه خاليًا من الألياف والعناصر الغذائية، فإنه يرفع سكر الدم بسرعة، مما يؤدي إلى ردود فعل التهابية، البديل الأمثل هو الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني أو خبز الدخن، فهي تُطلق الطاقة ببطء، وهي غنية بالألياف، وتساعد على تقليل علامات الالتهاب.

المشروبات السكرية مقابل الماء المضاف إليه الفاكهة

قد تبدو المشروبات الغازية والعصائر المُعبأة منعشة، لكنها تُحمّل الجسم بالسكريات الحرة. تربطها الدراسات بارتفاع مستويات البروتين التفاعلي-سي (CRP)، وهو مؤشر على الالتهاب، من الخيارات الطبيعية الماء المُنكّه بالليمون أو الخيار أو التوت، فهذه لا تُرطب الجسم فحسب، بل تُزوّده أيضًا بمضادات الأكسدة التي تُحارب الالتهاب.

الأطعمة المقلية مقابل الأطعمة المقلية بالهواء أو المشوية

تتمتع الباكورا والسمبوسة والبطاطس المقلية بمذاق لذيذ ولكنها تحتوي على دهون متحولة تؤدي إلى تحفيز المسارات الالتهابية في الخلايا.

يؤدي اختيار الإصدارات المقلية أو المحمصة بزيت الزيتون أو زيت الخردل إلى تقليل هذا الخطر مع الحفاظ على القرمشة.

اللحوم المصنعة مقابل العدس والبقوليات الطازجة

غالبًا ما تكون النقانق والسلامي واللحوم المصنعة الأخرى غنية بالمواد الحافظة مثل النترات، والتي يُعرف أنها تُحفز الالتهابات في الجسم وتُفاقمها، كما رُبط تناول هذه الأطعمة بانتظام بزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب وبعض أنواع السرطان. كبديل صحي، اختر خيارات نباتية غنية بالبروتين مثل العدس والفاصوليا والحمص، هذه البقوليات ليست مصادر ممتازة للبروتين فحسب، بل غنية أيضًا بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة والمركبات النباتية المضادة للالتهابات التي تدعم صحة الأمعاء وتُقلل الالتهابات بشكل طبيعي مع مرور الوقت.

الإفراط في تناول منتجات الألبان مقابل البدائل القائمة على المكسرات

في حين أن تناول كميات معتدلة من منتجات الألبان مفيد للكثيرين، إلا أن الإفراط في تناولها، وخاصةً الجبن والقشدة كاملي الدسم، قد يزيد الالتهاب لدى الأشخاص الحساسين، استبدالها بحليب المكسرات مثل اللوز أو الكاجو، أو حتى اللبن الرائب المصنوع من الصويا، يحافظ على قوام الوجبات الكريمي دون أي مخاطر إضافية.

المخبوزات المعبأة مقابل الحلويات المصنوعة منزليًا

غالبًا ما تُخفي المعجنات والكعكات المُغلّفة الزيوت المهدرجة وشراب الذرة عالي الفركتوز. وكلاهما مُحفّز قوي للالتهابات، تحضير نسخ منزلية الصنع باستخدام القمح الكامل والزيوت الصحية مثل جوز الهند أو الفول السوداني لا يُشبع الرغبة الشديدة في تناول الطعام فحسب، بل يُعزّز الصحة أيضًا.

الإفراط في تناول اللحوم الحمراء مقابل الأسماك والبروتينات النباتية

يُنتج الإفراط في تناول اللحوم الحمراء، وخاصةً المشوية أو المحروقة، مركباتٍ مرتبطةً بزيادة الالتهاب، ويُسهم التحول التدريجي نحو الأسماك الدهنية في زيادة أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تُقلل الالتهاب بفعالية، ويُعدّ الجوز وبذور الكتان مصادر نباتية ممتازة للنباتيين.

المصدر: timesofindia.

أطعمة التهابية الأطعمة اليومية الوجبات الخفيفة اللحوم المصنعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة مستندات

مصرع فتاة اصطدمت سيارتها بعمود إنارة بشارع طرح البحر في بورسعيد

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

أسعار البنزين.. أرشيفية

«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار

الرئيس السيسي

الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب للانعقاد الأربعاء المقبل

سد النهضة

مخالفات إثيوبية جسيمة| مصر تُصعد ملف سد النهضة أمام الأمم المتحدة: بُنِي للخراب

الاهلي والزمالك

نجم الأحمر جاهز.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

مجلس النواب

نواب يشيدون بكلمه وزير الخارجية أمام الأمم المتحدة.. ويؤكدون: رسخت لدور مصر التاريخي في الدفاع عن قضايا المنطقة

حمود فوزي يستقبل محافظ أسوان ورئيس هيئة تنمية الصعيد

لبحث آخر مستجدات ملف تعويضات أهالي النوبة.. محمود فوزي يستقبل محافظ أسوان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

خبير اقتصادي: توجيهات الرئيس تعزز الطمأنة للأسواق وتغذي ثقة المستثمرين

بالصور

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي

فيديو

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

طليقة احمد مكي

دبلته في إيدي.. طليقة مكي تكشف علاقتها به الفترة الحالية‎

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد