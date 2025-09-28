في اليوم العالمي لداء الكلب.. كل ما تود معرفته عن المرض وفيروس RABV

يحتفل العالم ٢٨ سبتمبر بـ اليوم العالمي لـ داء الكلب، هو مرض تصاب به من الإصابة بفيروس RABV، يسبب أعراضا مثل النوبات والهلوسة والشلل، الطريقة الأكثر شيوعا للإصابة بـ داء الكلب هي من خلال لدغات الخفافيش (في الولايات المتحدة) أو لدغات الكلاب (في آسيا وأفريقيا).

يمكن الوقاية من داء الكلب إذا تم تطعيمك بسرعة بعد التعرض، بمجرد أن تبدأ الأعراض، يكون داء الكلب قاتلا.

ما هو داء الكلب؟



ينتقل فيروس داء الكلب (RABV) من خلال الاتصال المباشر (مثل الجلد المكسور أو الأغشية المخاطية في عينيك أو أنفك أو فمك) مع اللعاب أو أنسجة الدماغ / الجهاز العصبي من حيوان مصاب، داء الكلب قاتل ولكن يمكن الوقاية منه، يمكن أن ينتشر إلى الأشخاص والحيوانات الأليفة إذا تم عضهم أو خدشهم من قبل حيوان مسعور.

ما هي أعراض داء الكلب عند البشر؟



عادة لا يكون لديك أي أعراض لداء الكلب لعدة أسابيع بعد دخوله إلى جسمك، عندما يصل داء الكلب إلى الجهاز العصبي المركزي (المرحلة التمهيدية)، فإنك تعاني من أعراض تشبه الأنفلونزا، في المراحل الأخيرة، لديك أعراض عصبية (دماغية).

الأعراض التمهيدية لداء الكلب

* حمى.

* التعب

* حرق جرح اللدغة أو الحكة أو الوخز أو الألم أو الخدر.

* سعال.

* التهاب الحلق.

* ألم العضلات.

* الغثيان والقيء.

* إسهال.

الأعراض العصبية الحادة لداء الكلب



الأعراض العصبية لداء الكلب إما غاضبة أو مشلولة، قد تأتي أعراض داء الكلب الغاضب وتذهب مع فترات من الهدوء بينهما (النوبات الغاضبة).

أعراض داء الكلب الغاضب

* التحريض والعدوان.

* الأرق.

* النوبات.

* الهلوسة.

* ارتعاش العضلات (اللفافة).

* حمى.

* قلب متسارع (عدم انتظام دقات القلب).

* التنفس السريع (فرط التنفس).

* إفراز اللعاب المفرط.

* شلل الوجه .

* الخوف من الماء/الشرب (رهاب الماء).

* الخوف من نفخ الهواء في وجهك/المسودات (رهاب الطيران).

* الهذيان.



أعراض داء الكلب الشللي

* حمى.

* صداع.

* تصلب الرقبة.

* الضعف، خاصة بدءا من جزء الجسم الذي تم عضه والتقدم إلى أجزاء أخرى من الجسم.

* وخز أو "دبابيس وإبر" أو أحاسيس غريبة أخرى.

* شلل.



ما الذي يسبب داء الكلب عند البشر؟



يسبب فيروس RABV داء الكلب في البشر والحيوانات. يتحرك في جسمك من خلال أعصابك، مما يسبب تلف الأعصاب، يختبئ من جهازك المناعي حتى يصل إلى دماغك، حيث يسبب تلفا في الدماغ ويؤدي في النهاية إلى الموت.



المصدر: clevelandclinic

