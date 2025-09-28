هبة قطب تكشف 5 عادات قبل العلاقة الزوجية لاتتجاهلها

في تصريحات أثارت تفاعلًا واسعًا، أكدت الدكتورة هبة قطب، استشارية العلاقات الأسرية، أن نجاح العلاقة الزوجية لا يعتمد فقط على المشاعر، بل يحتاج أيضًا إلى استعداد نفسي وجسدي وروتيني صحي قبل العلاقة.



وكشفت قطب عن 5 عادات يومية أوصت بها لضمان علاقة زوجية متوازنة ومرضية للطرفين، وهي:

الغذاء الصحي: تناول وجبات خفيفة ومتوازنة بعيدًا عن الأطعمة الدسمة قبل العلاقة، لزيادة النشاط والطاقة.

النظافة الشخصية: الاهتمام بالمظهر والرائحة الجيدة، باعتبارها رسالة احترام متبادل بين الزوجين.

الهدوء النفسي: تجنب النقاشات الحادة أو الضغوط قبل العلاقة، لأن التوتر يؤثر سلبًا على التواصل.



الترطيب وشرب الماء: المحافظة على شرب كميات كافية من الماء لتعزيز الدورة الدموية

والنشاط الجسدي.

الجو الرومانسي: تهيئة مكان مريح بعيد عن الضوضاء، مع لمسات بسيطة مثل الإضاءة الهادئة.



وشددت هبة قطب على أن هذه العادات البسيطة قادرة على إحداث فارق كبير في جودة العلاقة، مؤكدة أن الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة هو سر السعادة الزوجية الحقيقية.