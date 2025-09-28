الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

كشفت دراسة حديثة، تناول الجبن المثلثات المُصنّعة بشكل منتظم قد يحمل مخاطر صحية متعددة، رغم مذاقها الشهي وشعبيتها الكبيرة بين الأطفال والبالغين.

مكونات الجبن المثلثات..



يتكون هذا النوع من الجبن من الكريمة التي تتم معالجتها حرارياً بالبسترة لقتل أي كائنات دقيقة قد تكون خطيرة، يتم إدخال بكتيريا حمض اللاكتيك حتى تقل نسبة الحمضية بها.

مخاطر تناول الجبن المثلثات







1-أشار الخبراء إلى احتواء الجبن المثلثات على نسبة عالية من الدهون التي تساهم في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات الدماغية، لأنها تزيد العبء على الشرايين واللويحات.

2-تحتوي الجبن المثلثات أيضًا على عدد كبير من السعرات الحرارية التي ترفع فرص زيادة الوزن والسمنة، ما يعرض الشخص لكثير من الأمراض المزمنة المرتبطة بالوزن الزائد.

3-الجبنة المثلثاث لها أضرار عديدة، قد تصيب من يتناولها ولاسيما الأطفال؛ وذلك لضعف مناعتهم.



4-ينصح خبراء التغذية بعدم الإفراط في تناول الجبن المثلثات، واستبدالها ببدائل صحية أكثر كالجبن القريش الذى يحتوى على العديد من العناصر الغذائية، والكالسيوم والبروتين المفيد لطفلك.