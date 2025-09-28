بعد مأساة عريس أسوان.. ما هي متلازمة القلب السعيد؟

تحولت فرحة زفاف في أسوان إلى مأساة بعدما لفظ عريس شاب أنفاسه الأخيرةخلال زفافه، لتكشف الواقعة عن حالة نادرة يطلق عليها الأطباء اسم "متلازمة القلب السعيد" أو Takotsubo Syndrome.

🔹 ما هي المتلازمة؟

حالة مرضية نادرة تصيب القلب نتيجة التعرض لانفعال عاطفي شديد سواء كان فرحًا أو حزنًا.



يُطلق عليها أحيانًا متلازمة القلب المنكسر عند الحزن، والقلب السعيد عند الفرح.

تحدث بسبب اندفاع هرمونات التوتر مثل الأدرينالين بشكل مفاجئ، مما يؤدي إلى خلل في ضخ الدم وضعف مؤقت بعضلة القلب.

🔹 الأعراض المفاجئة:

ألم شديد في الصدر يشبه الجلطة القلبية.

ضيق في التنفس.

اضطراب ضربات القلب.

في بعض الحالات قد تؤدي إلى توقف القلب المفاجئ.

🔹 من هم الأكثر عرضة؟

الأشخاص أصحاب القلوب الحساسة للتوتر العاطفي.

من لديهم تاريخ مع أمراض القلب أو الضغط.

النساء أكثر عرضة للإصابة من الرجال وفقًا للدراسات.

🔹 الوقاية:

الخضوع لفحوصات دورية خاصة لمرضى القلب.

تجنّب الضغوط العاطفية الحادة قدر المستطاع.

متابعة الأعراض مع الطبيب فورًا عند الشعور بأي ألم صدري بعد انفعال قوي.