قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
أرخص سيارة بمظهر رياضي موديل 2025.. كسر زيرو
الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بصحراوي سمالوط بالمنيا
مسؤول إسرائيلي يؤكد اقتراب التوصل إلى تفاهمات بشأن غزة
رسميًا.. أسعار البنزين والسولار اليوم
خلال ساعات.. الخطيب يحسم قائمته في انتخابات الأهلي
حكم إخراج أموال الزكاة بالتقسيط؟.. اعرف رأي الشرع
الوزير: القطار السريع يستوعب أكثر من مليون راكب يوميا
حكم قراءة سورة السجدة في فريضة الفجر كل جمعة.. اعرف آراء الفقهاء
متحدث الإسكان يكشف مفاجأة بشأن أزمة بيت الوطن
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء المخزن في زجاجة لمدة أسبوع؟

الماء
الماء
هاجر هانئ

يحذر الخبراء من أن الماء المتبقي في زجاجة لعدة أيام قد يصبح بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا والطحالب والفطريات، خاصةً إذا فُتحت الزجاجة مرارًا أو تعرضت للحرارة وأشعة الشمس. إضافةً إلى ذلك، تزداد احتمالية تسرب المواد الكيميائية من الزجاجات البلاستيكية مع مرور الوقت، خاصةً عند تخزينها في ظروف دافئة، كما أن إعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية أحادية الاستخدام بشكل متكرر قد يزيد من هذا الخطر.

من المعتقد عمومًا أن المياه المعبأة صالحة للشرب، أليست تلك التي حفظتها في الثلاجة قبل أسبوعين، أو تلك التي نسيتها في سيارتك، صالحة للشرب؟ لكن الخبراء يقولون إنها ليست كذلك، فرغم أن الماء نفسه لا يفسد، إلا أنه قد يتلوث إذا خزنته في زجاجة، كما أن زجاجات التخزين المصنوعة من البلاستيك تُصبح بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا والعفن، بالإضافة إلى المواد الكيميائية، خاصةً إذا حُفظت لفترة أطول.

أظهرت دراسة أُجريت مؤخرًا أن المياه المعبأة تحتوي على بكتيريا تُنتج أغشية حيوية، بعضها مقاوم لأدوية مختلفة، تتكون هذه الأغشية من ميكروبات تتكاثر بسرعة وتؤدي إلى التهابات معوية، تشمل عسر الهضم، والقيء، والإسهال، وآلامًا شديدة في البطن.

لماذا أصبحت المياه المعبأة غير آمنة؟

وفقًا للخبراء، هناك بعض الأسباب التي تجعل المياه المعبأة غير آمنة للشرب إذا تم حفظها لفترة طويلة، بما في ذلك:

الاستخلاص الكيميائي

يقول العلماء إن الماء، وخاصة المخزن في زجاجة بلاستيكية والمحفوظ في بيئة دافئة - مثل السيارة لفترة طويلة - يمكن أن "يتسرب" منه مواد كيميائية مجهولة تسبب سرطان الثدي أو أمراض أخرى.

نمو البكتيريا

تتكاثر البكتيريا بسرعة كبيرة، ويصعب التخلص منها برشّة ماء سريعة، قد تُسبب هذه البكتيريا اضطرابات في المعدة، بل وإسهالًا يهدد الحياة إذا لم تُعالج جيدًا في الوقت المناسب.

قالب

وفقًا للخبراء، إذا تجاهلتَ زجاجة ماء لفترة طويلة جدًا، فستتوقع رائحة عفن قوية ناتجة عن نمو العفن، خاصةً على طول منطقة الغطاء، إن تناول الماء الملوث بالعفن لا يُهيّج المعدة فحسب، بل قد يُسبب أيضًا ردود فعل تحسسية شديدة وغثيانًا.

ما هي المدة التي تظل فيها المياه آمنة في الزجاجات؟

يقول الأطباء إن الماء آمن في قارورتك إذا حُفظ في مكان بارد لمدة ٢٤ ساعة على الأقل، وبعد ذلك يجب استبدالها. كذلك، إذا فتحت قارورة ماء للاستخدام مرة واحدة، فتأكد من عدم استخدامها بعد يومين.

تأكد دائمًا من تاريخ انتهاء الصلاحية قبل شرب الماء من الزجاجة المعبأة.

هل الماء البارد يهدد صحتك في الصيف؟.. اكتشف الأضرار

كيفية الحفاظ على سلامة المياه المعبأة في زجاجاتك؟

تُنظّم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سلامة المياه المعبأة، بما في ذلك تغليفها، وكما هو الحال مع أي منتج غذائي، يُوصي الخبراء بتخزين المياه المعبأة في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن المذيبات المنزلية والوقود والمواد الكيميائية الأخرى، وبعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

احرص أيضًا على غسل الزجاجات يوميًا بالماء الدافئ والصابون واتركها تجف تمامًا قبل إعادة استخدامها. استخدم، إن أمكن، زجاجات من الفولاذ المقاوم للصدأ أو المعدن بدلًا من البلاستيكية، الزجاجات المخدوشة أو البالية بيئة خصبة لنمو البكتيريا، لذا احرص على استبدالها من حين لآخر.

المصدر: timesnownews

الماء البطن البلاستيك زجاجات التخزين الزجاجات البلاستيكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة مستندات

مصرع فتاة اصطدمت سيارتها بعمود إنارة بشارع طرح البحر في بورسعيد

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

أسعار البنزين.. أرشيفية

«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار

سد النهضة

مخالفات إثيوبية جسيمة| مصر تُصعد ملف سد النهضة أمام الأمم المتحدة: بُنِي للخراب

الرئيس السيسي

الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب للانعقاد الأربعاء المقبل

الاهلي والزمالك

نجم الأحمر جاهز.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

حقيقة تدريس سيرة شيكابالا

حقيقة تدريس سيرة شيكابالا في منهج عربي أولى إعدادي |التعليم تحسم الجدل

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

ترشيحاتنا

الفنان منير مكرم

منير مكرم يكشف لصدى البلد تطورات حالته الصحية

محمد هنيدي

افتكر اني قولتلك بلاش.. تعليق مثير من محمد هنيدي علي مباراة الأهلي والزمالك

الفنان علاء ولي الدين والفنان معتز ولي الدين

شقيق علاء ولي الدين يكشف لصدى البلد تاريخ ميلاده الحقيقي

بالصور

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي

فيديو

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

طليقة احمد مكي

دبلته في إيدي.. طليقة مكي تكشف علاقتها به الفترة الحالية‎

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد