ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء المخزن في زجاجة لمدة أسبوع؟

يحذر الخبراء من أن الماء المتبقي في زجاجة لعدة أيام قد يصبح بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا والطحالب والفطريات، خاصةً إذا فُتحت الزجاجة مرارًا أو تعرضت للحرارة وأشعة الشمس. إضافةً إلى ذلك، تزداد احتمالية تسرب المواد الكيميائية من الزجاجات البلاستيكية مع مرور الوقت، خاصةً عند تخزينها في ظروف دافئة، كما أن إعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية أحادية الاستخدام بشكل متكرر قد يزيد من هذا الخطر.

من المعتقد عمومًا أن المياه المعبأة صالحة للشرب، أليست تلك التي حفظتها في الثلاجة قبل أسبوعين، أو تلك التي نسيتها في سيارتك، صالحة للشرب؟ لكن الخبراء يقولون إنها ليست كذلك، فرغم أن الماء نفسه لا يفسد، إلا أنه قد يتلوث إذا خزنته في زجاجة، كما أن زجاجات التخزين المصنوعة من البلاستيك تُصبح بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا والعفن، بالإضافة إلى المواد الكيميائية، خاصةً إذا حُفظت لفترة أطول.

أظهرت دراسة أُجريت مؤخرًا أن المياه المعبأة تحتوي على بكتيريا تُنتج أغشية حيوية، بعضها مقاوم لأدوية مختلفة، تتكون هذه الأغشية من ميكروبات تتكاثر بسرعة وتؤدي إلى التهابات معوية، تشمل عسر الهضم، والقيء، والإسهال، وآلامًا شديدة في البطن.

لماذا أصبحت المياه المعبأة غير آمنة؟

وفقًا للخبراء، هناك بعض الأسباب التي تجعل المياه المعبأة غير آمنة للشرب إذا تم حفظها لفترة طويلة، بما في ذلك:

الاستخلاص الكيميائي

يقول العلماء إن الماء، وخاصة المخزن في زجاجة بلاستيكية والمحفوظ في بيئة دافئة - مثل السيارة لفترة طويلة - يمكن أن "يتسرب" منه مواد كيميائية مجهولة تسبب سرطان الثدي أو أمراض أخرى.

نمو البكتيريا

تتكاثر البكتيريا بسرعة كبيرة، ويصعب التخلص منها برشّة ماء سريعة، قد تُسبب هذه البكتيريا اضطرابات في المعدة، بل وإسهالًا يهدد الحياة إذا لم تُعالج جيدًا في الوقت المناسب.

قالب

وفقًا للخبراء، إذا تجاهلتَ زجاجة ماء لفترة طويلة جدًا، فستتوقع رائحة عفن قوية ناتجة عن نمو العفن، خاصةً على طول منطقة الغطاء، إن تناول الماء الملوث بالعفن لا يُهيّج المعدة فحسب، بل قد يُسبب أيضًا ردود فعل تحسسية شديدة وغثيانًا.

ما هي المدة التي تظل فيها المياه آمنة في الزجاجات؟

يقول الأطباء إن الماء آمن في قارورتك إذا حُفظ في مكان بارد لمدة ٢٤ ساعة على الأقل، وبعد ذلك يجب استبدالها. كذلك، إذا فتحت قارورة ماء للاستخدام مرة واحدة، فتأكد من عدم استخدامها بعد يومين.

تأكد دائمًا من تاريخ انتهاء الصلاحية قبل شرب الماء من الزجاجة المعبأة.

كيفية الحفاظ على سلامة المياه المعبأة في زجاجاتك؟

تُنظّم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سلامة المياه المعبأة، بما في ذلك تغليفها، وكما هو الحال مع أي منتج غذائي، يُوصي الخبراء بتخزين المياه المعبأة في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن المذيبات المنزلية والوقود والمواد الكيميائية الأخرى، وبعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

احرص أيضًا على غسل الزجاجات يوميًا بالماء الدافئ والصابون واتركها تجف تمامًا قبل إعادة استخدامها. استخدم، إن أمكن، زجاجات من الفولاذ المقاوم للصدأ أو المعدن بدلًا من البلاستيكية، الزجاجات المخدوشة أو البالية بيئة خصبة لنمو البكتيريا، لذا احرص على استبدالها من حين لآخر.

