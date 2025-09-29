طريقة عمل سلطة الدجاج.. بأسهل الخطوات

سلطة الدجاج من الأكلات الصحية التي تساعدك على الشعور بالشبع ويمكنك الأعتماد عليها خلال إتباع الأنظمة الغذائية الصحية.

قدم الشيف عماد الخشت، مقدم برنامج جدو عماد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سلطة الدجاج، فيما يلي….

مقادير سلطة الدجاج



● 2 صدر دجاج روستو

● 2 كوب فاصوليا خضراء مسلوقة ومبردة

● كوب شرائح أڤوكادو

● كوب كزبرة خضراء

● كوب بصل أحمر شرائح

● كوب فجل أحمر شرائح

● نصف كوب ذرة صفراء

● كوب برتقال فصوص مقشر

● نصف كوب مايونيز

● ربع كوب كريمة حامضة

● ربع كوب عصير ليمون أضاليا

● نصف كوب عصير برتقال

● ملح وفلفل

● ربع كوب زيت زيتون

● نصف كوب سوداني مملح مقشر

طريقة تحضير سلطة الدجاج



يضرب المايونيز والكريمة مع عصير الليمون والبرتقال والكزبرة الخضراء

تخلط باقي المكونات وتضاف خلطة المايونيز وتقلب وتبرد لمدة نصف ساعة

تزين بحب السوداني وتقدم