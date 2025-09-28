مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل كبد دجاج بدبس الرمان

قدمت الشيف مروة مهني مقدمة برنامج تيك أواي على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كبد دجاج بدبس الرمان، فهي من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها في المطاعم.

مقادير كبد دجاج بدبس الرمان



● كبد دجاج

● زيت

● بصل أحمر مفروم

● ثوم مفروم

● ملح وفلفل

● دبس رمان

● عصير ليمون

● كوب ماء

للتقديم

● طحينة

● بقدونس مفروم



طريقة تحضير كبد دجاج بدبس الرمان

تتبل كبد الدجاج بالملح والفلفل

تحمر الكبدة في زيت الزيتون ثم تنشل

في نفس الطاسة، يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف الملح ودبس الرمان والماء

ويترك الصوص حتى تمتزج المكونات وتقلب جيدا وتقدم