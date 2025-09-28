ماذا يحدث للجسم عند تناول الشوفان يوميا؟

الشوفان من الحبوب الكاملة ذات قيمة غذائية ممتازة، كما تشير الأبحاث إلى أن تناول طبق يومي من دقيق الشوفان يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض إجمالي الكوليسترول والكوليسترول "الضار" المسبب لانسداد الشرايين .

فوائد تناول الشوفان

- إدارة سكر الدم

يحتوي دقيق الشوفان على ألياف قابلة للذوبان تُعرف باسم بيتا جلوكان، والتي تتحلل إلى محلول هلامي يُغلف الأمعاء، يُبطئ هذا الغلاف امتصاص الجلوكوز (السكر) في مجرى الدم.

لهذا السبب، تشير بعض الدراسات إلى أن دقيق الشوفان يُعدّ غذاءً مثاليًا لمرضى السكري من النوع الثاني.

- فقدان الوزن

بعد تناول وجبة الطعام، يميل دقيق الشوفان إلى البقاء ثقيلاً في بطنك - وهذا يمكن أن يساعدك على الحصول على وزن أخف.

إذا شعرتَ بالشبع لفترة أطول بعد تناول الطعام، فسيكون من الأسهل عليكَ الانتقال من وجبة لأخرى دون الاكتفاء بالوجبات الخفيفة غير الصحية، وفي النهاية، يُقلل ذلك من السعرات الحرارية الإضافية التي قد تستهلكها.

