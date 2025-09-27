بذور الشيا الخارق.. غذاء يتحول إلى خطر صحي إذا تناولته بطريقة خاطئة

أصبحت بذور الشيا توجهًا صحيًا عالميًا، إذ يوصي بها خبراء التغذية واللياقة البدنية والأطباء نظرًا لاحتوائها على الألياف وأحماض أوميجا 3 النباتية ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية الأساسية، مما جعلها توصف بأنها "غذاء خارق".

تحذير من تناول بذور الشيا بهذه الطرق

ولكن وعلى الرغم من فوائد بذور الشيا العديدة، فإن تناولها بطريقة خاطئة قد يشكل خطرًا صحيًا كبيرًا، وفقا لما كشفه موقع Times Now.

قصة تحذيرية

وشاركت فتاة هندية تجربتها على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما تناولت كوب ماء مضاف إليه بذور شيا نيئة دون نقع مسبق، لتبدأ بعدها في الشعور بصعوبة في البلع وانزعاج شديد انتهى بدخولها المستشفى.

لماذا يجب نقع بذور الشيا؟

وتستطيع بذور الشيا على امتصاص ما يقارب 10-12 ضعف وزنها من الماء، مكوّنة قوامًا هلاميًا يساعد على الشبع والتحكم في الوزن.

وعند تناول بذور الشيا منقوعة، تساعد على إبطاء عملية الهضم وتمنح شعورًا بالامتلاء لفترات طويلة.

أما عند تناول بذور الشيا جافة، فقد تمتص السوائل داخل الحلق أو المعدة، ما يؤدي إلى خطر الاختناق أو الانسداد الهضمي، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في البلع.

الطريقة الصحيحة لتناول بذور الشيا

وينصح خبراء التغذية بنقع ملعقة كبيرة من بذور الشيا في كوب ماء لمدة لا تقل عن 30-40 دقيقة، ويفضل تركها طوال الليل.

وبعد تناول ماء الشيا أو البودينج، يُستحسن شرب كوب أو كوبين إضافيين من الماء لتسهيل عملية الهضم.

ومن الأخطاء الشائعة ابتلاع ملعقة من البذور الجافة مباشرة أو رشها نيئة على الحبوب والعصائر دون تناول كمية كافية من السوائل.

فوائد بذور الشيا الصحية

ـ دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

ـ المساهمة في إنقاص الوزن بفضل محتواها العالي من الألياف.

ـ تحسين صحة الشعر والبشرة.

ـ المساعدة في إدارة أعراض متلازمة تكيس المبايض.