قد يكون أمرا بسيطا أو مؤشرا خطيرا.. أهم أسباب الدوار المفاجئ

يشعر الكثير من الأشخاص أحيانًا بـ دوار مفاجئ أو إحساس بالدوخة وكأن الأرض تدور بهم، وهو عرض شائع قد يكون بسيطًا مرتبطًا بالإرهاق أو انخفاض ضغط الدم.

وقد يشير أيضًا إلى مشكلات صحية خطيرة مثل اضطرابات الأذن الداخلية أو أمراض القلب والدماغ. وفيما يلي أبرز أسباب الدوار المفاجي، وتشمل ما يلي :

ـ اضطرابات الأذن الداخلية: مثل الدوار الوضعي الحميد (BPPV) الذي يحدث عند تغيير وضعية الرأس، أو مرض مينيير الناتج عن تراكم السوائل، أو التهاب العصب الدهليزي.

ـ انخفاض ضغط الدم المفاجئ:

خاصة عند تغيير الوضعية بسرعة (الهبوط الوضعي) أو بسبب ضعف تدفق الدم للدماغ.

ـ نقص مستوى السكر في الدم (Hypoglycemia): خصوصًا عند الصيام أو عدم تناول الطعام لفترات طويلة.

ـ الجفاف وفقدان السوائل: مما يقلل حجم الدم ويؤثر على وصول الأكسجين للدماغ.

ـ أمراض القلب والدورة الدموية:

مثل اضطراب ضربات القلب أو فقر الدم الذي يقلل من وصول الأكسجين للدماغ.

ـ القلق ونوبات الهلع:

التوتر الزائد أو فرط التنفس قد يؤدي إلى شعور مفاجئ بالدوخة.

ـ الآثار الجانبية للأدوية: بعض الأدوية مثل خافضات الضغط أو أدوية الأعصاب قد تسبب الدوار.

ـ اضطرابات عصبية خطيرة: مثل السكتة الدماغية، التصلب المتعدد أو أورام الدماغ (في حالات نادرة).

