ازاى تحمى نفسك من أمراض القولون

يعاني عدد كبير من الأشخاص من أمراض القولون حيث زادت نسب الإصابة بها في السنوات الأخيرة حتى الأورام السرطانية لم تترك الشباب ولا الكبار.

طرق الوقاية من سرطان القولون

ووفقا لما جاء في موقع medicinenet نعرض لكم طرق الوقاية من أمراض القولون وتحسين صحته.

اشرب الكثير من الماء

تناول من خمس إلى تسع مرات يوميا خضراوات وفاكهة.

تجنب اللحوم الحمراء والمصنعة.

تناول الأطعمة المخمرة طبيعيًا لتعزيز صحة القولون مثلالكيمتشي والزبادي والكفير ومخلل الكرنب.

تناول نظامًا غذائيًا غنيًا الألياف على انتظام حركة الأمعاء .

تناول التوت والثوم والبصل والكراث والشاي الأخضر والخضروات الصليبية مثل براعم بروكسل والبروكلي.

ممارسة الرياضة المناسبة لحالتك الصحية بانتظام

لا تدخن أو تشرب الكحول حيث يرتبط تعاطي التبغ والكحول بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون.

تنبيه هام

اذا كنت معرضا لخطر سرطان القولون أو عمرك أكثر من 50 عامًا، فاحرص على عمل منظار بشكل منتظم وفق ارشادات الطبيب، لتحديد وإزالة أي أورام سرطانية سابقةالسلائل.