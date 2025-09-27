قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

ازاى تحمى نفسك من أمراض القولون

القولون
القولون
اسماء محمد

 يعاني عدد كبير من الأشخاص من أمراض القولون حيث زادت نسب الإصابة بها في السنوات الأخيرة حتى الأورام السرطانية لم تترك الشباب ولا الكبار.

طرق الوقاية من سرطان القولون 

ووفقا لما جاء في موقع medicinenet نعرض لكم طرق الوقاية من أمراض القولون وتحسين صحته.

اشرب الكثير من الماء

تناول من خمس إلى تسع مرات يوميا خضراوات وفاكهة.

اطعمة تسبب الإمساك لدى مرضى القولون العصبي

تجنب اللحوم الحمراء والمصنعة.

تناول الأطعمة المخمرة طبيعيًا لتعزيز صحة القولون  مثلالكيمتشي والزبادي والكفير ومخلل الكرنب.

تناول نظامًا غذائيًا غنيًا الألياف على انتظام حركة الأمعاء .

القولون

تناول التوت والثوم والبصل والكراث والشاي الأخضر والخضروات الصليبية مثل براعم بروكسل والبروكلي.

ممارسة الرياضة المناسبة لحالتك الصحية بانتظام

لا تدخن أو تشرب الكحول حيث يرتبط تعاطي التبغ والكحول بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون.

تنبيه هام 

اذا كنت معرضا لخطر سرطان القولون أو عمرك أكثر من 50 عامًا، فاحرص على عمل منظار بشكل منتظم وفق ارشادات الطبيب، لتحديد وإزالة أي أورام سرطانية سابقةالسلائل.

