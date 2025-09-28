قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المستشار حسين مدكور لـ صدى البلد: كل تنوع موجود في المحاكم يقابله قسم مماثل داخل هيئة قضايا الدولة
تعرف على أسعار الذهب الآن في مصر
القاهرة الإخبارية: هجوم روسيا على أوكرانيا يركز على العاصمة ويستهدف مجمعات سكنية
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محيط مطار سفنكس الدولي وطريق مصر– إسكندرية الصحراوي
الحرب في غزة تدفع ثلث زوجات جنود الاحتياط إلى التفكير في الطلاق
الإفتاء: يجوز شرعًا تسمية الأبناء بـ طه وياسين لأنها من أسماء النبي
5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار
بالقانون.. غرامة يومية لـ ملاك العقارات حال إهمالهم صيانة المصاعد
الكنيست يبحث قانونًا لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. ومرصد الأزهر يحذر: الاحتلال يتلاعب بحياتهم
المشاط: مبادرة «شباب بلد» نموذج للشراكات بين الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص
حكم قمة الأهلي والزمالك.. من هو سيزار سوتو جرادو؟
تنفيذ مليون و64 ألف وحدة.. موقف الوحدات السكنية سكن لكل المصريين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لذيذة ومفيدة.. طريقة عمل مكرونة وايت صوص بالجمبري

مكرونة بالجمبري
مكرونة بالجمبري
ريهام قدري

إذا كنتي من محبي الأكلات الخفيفة والمفيدة نقدم إليك اليوم طريقة عمل مكرونة وايت صوص بالجمبري.

المكونات:

نصف كيلوغرام من المكرونة (بيني أو سباغيتي حسب الرغبة).

ربع كيلوغرام من الجمبري المقشَّر والمُنظَّف.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ثلاثة فصوص ثوم مفروم.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

كوبان من الحليب (يمكن استبدال نصف الكمية بالكريمة لزيادة الغنى).

نصف كوب من الكريمة اللبّاني (اختياري).

نصف كوب من جبنة البارميزان المبشورة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

رشة صغيرة من جوزة الطيب (اختياري).

بقدونس مفروم للتزيين.

طريقة التحضير:

سلق المكرونة:

تُسلق المكرونة في قدر من الماء المغلي المضاف إليه الملح وقليل من الزيت حتى تنضج، ثم تُصفّى وتُترك جانباً.

إعداد الجمبري:

في مقلاة على النار، يُوضع ملعقة زبدة مع ملعقة زيت زيتون.

يُشوَّح الجمبري مع رشة من الملح والفلفل حتى يكتسب لوناً وردياً وينضج (حوالي 3–4 دقائق).

يُرفع الجمبري من المقلاة ويُترك جانباً.

تحضير الوايت صوص:

في المقلاة نفسها، يُضاف ما تبقّى من الزبدة والزيت.

يُشوَّح الثوم حتى تَفوح رائحته.

يُضاف الدقيق ويُقلّب دقيقة حتى يختفي طعمه النيئ.

يُسكب الحليب تدريجياً (ثم الكريمة إن استُخدمت) مع التقليب المستمر حتى يغلظ القوام.

تُضاف جبنة البارميزان ورشة جوزة الطيب والملح والفلفل حسب المذاق.

الخطوة الأخيرة:

يُعاد الجمبري إلى الصوص ويُترك دقيقة ليغلي معه.

تُضاف المكرونة المسلوقة وتُقلب جيداً حتى تتغلف بالصوص.

التقديم:

تُقدَّم المكرونة ساخنة، وتُزيَّن بالبقدونس المفروم ورشة إضافية من جبنة البارميزان.

مكرونة وايت صوص مكرونة بالجمبري مكرونة بالوايت صوص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

القراخ والبيض

بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 28-9-2025

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر

للطلاب المتفوقين.. كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالقاهرة تتكفل بالمصروفات

صلة الرحم

كيفية صلة الرحم.. الإفتاء تنصح بـ 5 أمور

الذمة المالية للزوجة وحقها في مرتبها

ما أحقية زوجي في المرتب الخاص بي؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

تخطى الـ 50 ألف جنيه.. نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أكثر الأبراج ذكاء .. من هم أصحاب العقول اللامعة؟

الابراج
الابراج
الابراج

طرح البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل لينك والعرض خلال شهر أكتوبر

مسلسل لينك
مسلسل لينك
مسلسل لينك

فيديو

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: فلسطين والوعد الإلهي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

المزيد