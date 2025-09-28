لذيذة ومفيدة.. طريقة عمل مكرونة وايت صوص بالجمبري

إذا كنتي من محبي الأكلات الخفيفة والمفيدة نقدم إليك اليوم طريقة عمل مكرونة وايت صوص بالجمبري.

المكونات:

نصف كيلوغرام من المكرونة (بيني أو سباغيتي حسب الرغبة).

ربع كيلوغرام من الجمبري المقشَّر والمُنظَّف.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ثلاثة فصوص ثوم مفروم.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

كوبان من الحليب (يمكن استبدال نصف الكمية بالكريمة لزيادة الغنى).

نصف كوب من الكريمة اللبّاني (اختياري).

نصف كوب من جبنة البارميزان المبشورة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

رشة صغيرة من جوزة الطيب (اختياري).

بقدونس مفروم للتزيين.

طريقة التحضير:

سلق المكرونة:

تُسلق المكرونة في قدر من الماء المغلي المضاف إليه الملح وقليل من الزيت حتى تنضج، ثم تُصفّى وتُترك جانباً.

إعداد الجمبري:

في مقلاة على النار، يُوضع ملعقة زبدة مع ملعقة زيت زيتون.

يُشوَّح الجمبري مع رشة من الملح والفلفل حتى يكتسب لوناً وردياً وينضج (حوالي 3–4 دقائق).

يُرفع الجمبري من المقلاة ويُترك جانباً.

تحضير الوايت صوص:

في المقلاة نفسها، يُضاف ما تبقّى من الزبدة والزيت.

يُشوَّح الثوم حتى تَفوح رائحته.

يُضاف الدقيق ويُقلّب دقيقة حتى يختفي طعمه النيئ.

يُسكب الحليب تدريجياً (ثم الكريمة إن استُخدمت) مع التقليب المستمر حتى يغلظ القوام.

تُضاف جبنة البارميزان ورشة جوزة الطيب والملح والفلفل حسب المذاق.

الخطوة الأخيرة:

يُعاد الجمبري إلى الصوص ويُترك دقيقة ليغلي معه.

تُضاف المكرونة المسلوقة وتُقلب جيداً حتى تتغلف بالصوص.

التقديم:

تُقدَّم المكرونة ساخنة، وتُزيَّن بالبقدونس المفروم ورشة إضافية من جبنة البارميزان.