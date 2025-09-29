الداخلية الكويتية تتمكن من ضبط نصف مليون حبة "كبتاجون" مخدرة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ‏ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن ضبط نحو نصف مليون حبة من مادة "الكبتاجون" المخدرة و100 ألف كبسولة "ليريكا" مخدرة وسلاحين ناريين بحوزة شخصين من المقيمين بصورة غير قانونية بعد عملية متابعة وتحريات دقيقة.



وقالت الداخلية الكويتية، في بيان صحفي اليوم، إن العملية انطلقت عقب ورود معلومات من إحدى الدول الشقيقة حول قدوم كمية ضخمة من المؤثرات العقلية إلى البلاد ، وجرى على الفور تكثيف الجهود الأمنية وجمع المعلومات اللازمة.



وأضافت : "إن التحريات أسفرت عن تحديد هوية مستقبلي الشحنة ، وتبين أنهم من أرباب السوابق في قضايا المخدرات ، وبناء على إذن النيابة تمت مداهمتهم في منطقة (السالمية) بعد تفتيشهما وتفتيش مساكنهم بمنطقة تيماء وتم ضبط الكمية المهربة".



وشددت الداخلية الكويتية على استمرارها في التصدي بكل حزم لكل محاولات تهريب وترويج السموم المخدرة إلى البلاد، مؤكدة جاهزية رجال الأمن ويقظتهم العالية لحماية أمن المجتمع وسلامته.