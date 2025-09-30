لأول مرة.. مرسيدس مايباخ اس كلاس V12 لعام 2026

كشفت مرسيدس عن نسختها الجديدة من مايباخ إس كلاس V12 لعام 2026، والتي تعد تحفة فنية متكاملة تمثل تتويجا لمسيرة طويلة من الفخامة الألمانية، هذه النسخة لا تأتي فقط لتجسد قمة الإبداع في التصميم، بل لتخلد أسطورة محرك الـV12 الشهير الذي طالما ارتبط بالسيارات الفاخرة ذات الأداء الاستثنائي.

من الخارج، يعكس تصميم مايباخ إس كلاس V12 مزيجا متناغما بين الكلاسيكية المهيبة والحداثة العصرية، والطلاء الثنائي يجمع بين الأخضر الزيتوني المعدني والأسود القاتم، يتخلله خط فضي أنيق يبرز تفاصيل الهيكل الانسيابية، أما العمود الخلفي C-Pillar فيحمل شعار Double-M التاريخي لمايباخ، محاطا بإطار من الذهب الخالص عيار 24 قيراط ومرصعا بأحجار ألماسية صغيرة، في لمسة فريدة تضيف طابعا نادرا لا يتكرر.

داخل مقصورة مايباخ إس كلاس V12، تتجسد قمة الرفاهية في أدق تفاصيلها، المقاعد مكسوة بجلد بني فاخر مع خياطة دقيقة، بينما تمنح تطعيمات خشب الجوز الطبيعي على لوحة القيادة وعجلة القيادة إحساسا دافئا وأنيقا، السقف المبطن بتطريز ماسي يزيد من الإحساس بالرحابة والفخامة، ليحول الداخلية إلى فضاء مترف مصمم خصيصا للنخبة.

وتحمل السيارة على الكونسول الوسطي لوحة خاصة منقوشة بعبارة "1 من 50"، لتشير إلى أن هذا الإصدار سيقتصر إنتاجه على خمسين نسخة فقط حول العالم، ما يرفع من قيمته الحصرية، والأكثر لفتا للانتباه أن الزخارف الذهبية الموجودة على الكونسول الخلفي تطلبت سبعة أيام كاملة من العمل اليدوي الدقيق، لتؤكد مدى العناية بالتفاصيل التي اعتادت مرسيدس أن تقدمها في فئة مايباخ.

وراء هذه اللمسات الفاخرة، ينبض قلب السيارة بمحرك V12 الأسطوري، الذي يقدم قوة جبارة وسلاسة قيادة استثنائية، يتميز هذا المحرك بقدرة تسارع عالية وعزم دوران ضخم يضمن راحة مطلقة للركاب، ليجمع بين الأداء الميكانيكي المهيب والرفاهية المطلقة التي تميز سيارات مايباخ.