قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فضل صلاة قيام الليل وكثرة عدد الركعات فيها.. تعرف عليه
عمرو الحديدي: الأهلي استحق الفوز.. وتراجع الزمالك غير مبرر
مصير الورقة الأمريكية في لبنان بعد إعلان نعيم قاسم التمسك بسلاح حزب الله.. تفاصيل
دفن جثمان ضحية مشاجرة المرج والاستعلام عن حالة المصابين
وفق خطة ترامب.. البيت الأبيض ينشر خريطة توضح مراحل انسحاب جيش الاحتلال من غزة
خالد الغندور عن مباراة القمة: شحات الغرام غير النظام
أنواع الشهداء في الإسلام وكيفية تغسيلهم.. دار الإفتاء تجيب
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-9-2025
أكاذيب إخوانية عن احتجاز الأجهزة الأمنية بسوهاج سيدات وأطفالا.. وهذه عقوبة الشائعات
وزير الاتصالات: مصر أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين
شعث: نتنياهو يسعى لتحقيق نصر شخصي ولا يسعى نحو السلام الحقيقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لأول مرة.. مرسيدس مايباخ اس كلاس V12 لعام 2026

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12
مرسيدس مايباخ إس كلاس V12
كريم عاطف

كشفت مرسيدس عن نسختها الجديدة من مايباخ إس كلاس V12 لعام 2026، والتي تعد تحفة فنية متكاملة تمثل تتويجا لمسيرة طويلة من الفخامة الألمانية، هذه النسخة لا تأتي فقط لتجسد قمة الإبداع في التصميم، بل لتخلد أسطورة محرك الـV12 الشهير الذي طالما ارتبط بالسيارات الفاخرة ذات الأداء الاستثنائي.

من الخارج، يعكس تصميم مايباخ إس كلاس V12 مزيجا متناغما بين الكلاسيكية المهيبة والحداثة العصرية، والطلاء الثنائي يجمع بين الأخضر الزيتوني المعدني والأسود القاتم، يتخلله خط فضي أنيق يبرز تفاصيل الهيكل الانسيابية، أما العمود الخلفي C-Pillar فيحمل شعار Double-M التاريخي لمايباخ، محاطا بإطار من الذهب الخالص عيار 24 قيراط ومرصعا بأحجار ألماسية صغيرة، في لمسة فريدة تضيف طابعا نادرا لا يتكرر.

داخل مقصورة مايباخ إس كلاس V12، تتجسد قمة الرفاهية في أدق تفاصيلها، المقاعد مكسوة بجلد بني فاخر مع خياطة دقيقة، بينما تمنح تطعيمات خشب الجوز الطبيعي على لوحة القيادة وعجلة القيادة إحساسا دافئا وأنيقا، السقف المبطن بتطريز ماسي يزيد من الإحساس بالرحابة والفخامة، ليحول الداخلية إلى فضاء مترف مصمم خصيصا للنخبة.

وتحمل السيارة على الكونسول الوسطي لوحة خاصة منقوشة بعبارة "1 من 50"، لتشير إلى أن هذا الإصدار سيقتصر إنتاجه على خمسين نسخة فقط حول العالم، ما يرفع من قيمته الحصرية، والأكثر لفتا للانتباه أن الزخارف الذهبية الموجودة على الكونسول الخلفي تطلبت سبعة أيام كاملة من العمل اليدوي الدقيق، لتؤكد مدى العناية بالتفاصيل التي اعتادت مرسيدس أن تقدمها في فئة مايباخ.

وراء هذه اللمسات الفاخرة، ينبض قلب السيارة بمحرك V12 الأسطوري، الذي يقدم قوة جبارة وسلاسة قيادة استثنائية، يتميز هذا المحرك بقدرة تسارع عالية وعزم دوران ضخم يضمن راحة مطلقة للركاب، ليجمع بين الأداء الميكانيكي المهيب والرفاهية المطلقة التي تميز سيارات مايباخ.

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12 مايباخ مايباخ إس كلاس سيارات مرسيدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

دفن الميت

إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ بالأوقاف: بدع تضر بالإسلام

امام عاشور

الأهلي بمن حضر .. إمام عاشور يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

ترشيحاتنا

بيان مشترك

بشأن السلام في غزة.. بيان مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر

الداخلية الكويتية تتمكن من ضبط نصف مليون حبة "كبتاجون" مخدرة

الداخلية الكويتية تتمكن من ضبط نصف مليون حبة "كبتاجون" مخدرة

وزير العدل الكويتي، المستشار ناصر السميط

وزير العدل الكويتي يؤكد استكمال المرحلة الأولى من خطة "تكويت" السلطة القضائية

بالصور

لأول مرة.. مرسيدس مايباخ اس كلاس V12 لعام 2026

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12
مرسيدس مايباخ إس كلاس V12
مرسيدس مايباخ إس كلاس V12

شاهد نيسان باترول نيسمو 2026 في السعودية

باترول نيسمو موديل 2026
باترول نيسمو موديل 2026
باترول نيسمو موديل 2026

الصين تطلق نظاما جديدا لتنظيم تصدير السيارات الكهربائية بداية 2026

استيراد السيارات
استيراد السيارات
استيراد السيارات

تفاحة كل يوم .. ماذا يحدث لجسمك عندما تأكلها؟

فوائد التفاح اليومية لجسمك
فوائد التفاح اليومية لجسمك
فوائد التفاح اليومية لجسمك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد