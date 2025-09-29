قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: سأكون رئيسا لهيئة دولية جديدة تراقب لجنة إدارة غزة وتوني بلير عضوا
ترامب: إيران تنضم في نهاية المطاف لاتفاقيات السلام مع إسرائيل
الجمع بين نية الزكاة والصدقة .. اعرف الرأي الشرعي الصحيح
تريزيجية يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك الزمالك
ترامب: نتحدث عن السلام في الشرق الأوسط بأسره لا مجرد وقف الحرب في غزة
حسين الشحات يحرز هدف تعادل الأهلي في شباك الزمالك
مفتي الجمهورية يعزي المرجع الشيعي الأعلى بالعراق في وفاة زوجته
ترامب: نتنياهو وافق على مقترح السلام وإنهاء الحرب في غزة
البيت الأبيض: خطة ترامب تتضمن ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في غزة
ترامب: نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غزة
60 دقيقة | الأهلي يسعى للتعادل والزمالك يحافظ على تفوقه
موعد صرف مستحقات تكافل وكرامة أكتوبر 2025
تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

آية الجارحي

في ضوء ما حدث من انهيار للسلم الداخلي بالعمارة رقم 18 بالمجاورة 10 بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر، وجّه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الفور المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، بسرعة التحرك واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لنقل السكان وضمان سلامتهم.

وبناءًا عليه: 

 تم إخلاء العقار بالكامل فورًا دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

 جارى نقل جميع السكان إلى وحدات سكنية بديلة مؤهلة بشكل جيد ومجهزة لاستقبالهم بشكل آمن.

 تم توفير سيارات نقل لنقل اهالينا الى الوحدات البديله.

 شاركت قوات الحماية المدنية وفرق طوارئ الغاز والكهرباء وسيارات الإسعاف في موقع الحدث، حيث تم اتخاذ جميع إجراءات التأمين اللازمة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة.

 كما تواجد بموقع الحادث كل من السيد رئيس الجهاز، السيد مدير الأمن،الساده شرطة التعمير والساده شرطه المرافق وجميع الجهات المختصة بجهاز المدينة لمتابعة الموقف ميدانيًا والتأكد من تنفيذ جميع التدابير الوقائية.

ويؤكد جهاز مدينة 6 أكتوبر حرصه الكامل على سلامة وأمن المواطنين، والتدخل الفوري للتعامل مع أي طارئ، مع استمرار متابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية.

انهيار للسلم الداخلي العمارة رقم 18 بالمجاورة 10 بالحي السادس مدينة 6 أكتوبر

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

