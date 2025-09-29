تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

في ضوء ما حدث من انهيار للسلم الداخلي بالعمارة رقم 18 بالمجاورة 10 بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر، وجّه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الفور المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، بسرعة التحرك واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة لنقل السكان وضمان سلامتهم.

وبناءًا عليه:

تم إخلاء العقار بالكامل فورًا دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

جارى نقل جميع السكان إلى وحدات سكنية بديلة مؤهلة بشكل جيد ومجهزة لاستقبالهم بشكل آمن.

تم توفير سيارات نقل لنقل اهالينا الى الوحدات البديله.

شاركت قوات الحماية المدنية وفرق طوارئ الغاز والكهرباء وسيارات الإسعاف في موقع الحدث، حيث تم اتخاذ جميع إجراءات التأمين اللازمة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة.

كما تواجد بموقع الحادث كل من السيد رئيس الجهاز، السيد مدير الأمن،الساده شرطة التعمير والساده شرطه المرافق وجميع الجهات المختصة بجهاز المدينة لمتابعة الموقف ميدانيًا والتأكد من تنفيذ جميع التدابير الوقائية.

ويؤكد جهاز مدينة 6 أكتوبر حرصه الكامل على سلامة وأمن المواطنين، والتدخل الفوري للتعامل مع أي طارئ، مع استمرار متابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية.