توك شو

وزير الإسكان يعلن عن طرح جديد للمصريين بالخارج بعد أزمة بيت الوطن.. فيديو

وزير الإسكان
وزير الإسكان
عبد الخالق صلاح

كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل أزمة مشروع "بيت الوطن"، بشأن طرح أراضٍ للمواطنين المصريين بالخارج خلال الفترة الأخيرة.

وقال شريف الشربيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن المصريين بالخارج يحظون باهتمام كبير من قبل وزارة الإسكان، كما أن الوزارة سوف تطرح خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين وحدات سكنية تستهدف كل شرائح المصريين بالخارج، ضمن مبادرة "بيت الوطن".

وتابع: مبادرة "بيت الوطن" من أبرز المبادرات التي تبنتها الوزارة منذ عام 2012، كما أن الطرح العاشرة في "بيت الوطن" تم خلاله طرح نحو 3000 قطعة، وتقدم لها 15 ألف مواطن مصري بالخارج.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم تلبية كل احتياجات من تقدموا لمبادرة "بيت الوطن"، كما تم طرح أراضٍ إضافية لاستيعاب الحوالات الكبيرة المتأخرة في مشروع "بيت الوطن"، كما تم طرح أراضٍ في كل محافظات الجمهورية ضمن مبادرة " بيت الوطن".

وأردف وزير الإسكان أن مدينة الشروق عليها طلب كبير من المواطنين المصريين بالخارج، كما أنه تم طرح عدد من القطع لتلبية رغبات المصريين، بالإضافة إلى أن الأمر ينطبق على مدينة أكتوبر، ودمياط، والمنصورة، وسفنكس، والعبور، والعاشر من رمضان، وبدر، والعاصمة الإدارية.

ونوّه وزير الإسكان إلى أن هناك حرصًا كبيرًا من قبل الحكومة لتلبية كل احتياجات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى أنه تم إضافة 1000 قطعة أرض في كافة المدن ضمن مبادرة "أرض الوطن" لتلبية احتياجات المصريين.

ونوّه أحمد موسى إلى أنه تم طرح 2004 قطعة في القاهرة الجديدة ضمن الطرح الأخير، ولا توجد مساحة جاهزة لطرح إضافي في نطاق القاهرة الجديدة، كما أن كل الأراضي التي تم إضافتها مواقعها مميزة، ولا صحة لطرح "البواقي".

كما أكد الوزير أن الحكومة لديها حوكمة في تخصيص الأراضي، بأنه لا يجوز للمتقدم الحصول إلا على قطعة أرض واحدة، موضحًا أنه لا يوجد عميل في المرحلة العاشرة حصل على أكثر من قطعة أرض واحدة، ولا توجد أي مجاملة لأي أحد في الحصول على أي أراضٍ، كما تقرر مد فترة التقديم حتى 8 أكتوبر لتلبية حاجة المصريين بالخارج.  

الطرح الأخير المصريين بالخارج مدينة الشروق وزير الإسكان بيت الوطن أكتوبر ونوفمبر شريف الشربيني

