وزير الاسكان: الرئيس السيسي حريص على تلبية احتياجات المصريين بالخارج

قال شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ان الرئيس السيسي دائما حريص على تلبية احتياجات المصريين في الخارج واشتراكهم في المبادرات مثل مبادره بيت وطن لافتا انه تم طرح 3000 قطعه ارض وتقدم ل 15,000 مواطن مصري بالخارج.

واضاف وزير الاسكان خلال مداخله هاتفيه لبرنامج على مسئوليتي، ويقدمه الإعلامي احمد موسى على فضائية صدى البلد، انه تم طرح اراضي اضافية لاستيعاب الحوالات الكبيره المتاخرة في مشروع بيت وطن كما تم حجز عدد 13 الف قطعة ارض علاوة على انه تم طرح اراضي في كافه محافظات الجمهوريه ضمن المبادرات بيت الوطن.

واكد وزير الاسكان ان المصريين في الخارج كانوا دائما يتجهون الى الحجز في المدن الجديده، لافتا انه تم توفير قطع اراضي للمصريين في الخارج بمساحات مختلفه في المدن الجديده.

ونوه وزير الاسكان ان مشاركه المصريين في الخارج في المبادرات تاتي من ايمان الدوله ان المبادرات حق مشروع لهم حيث يتم رعايتهم رعايه خاصه ويتم توفير فرص جيده لهم.