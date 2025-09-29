قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الإسكان: طرح وحدات سكنية في أكتوبر ونوفمبر للمصريين بالخارج.. فيديو
صاروخ مجهول يشعل سفينة هولندية قبالة عدن.. إصابة بحّارين وإجلاء الطاقم
أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها من المنزل
سور تقرأ بعد صلاة العشاء.. 12 سورة تجعل حياتك نعيم وآخرتك جنة
حسام عبد المجيد يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك الأهلي
إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ "افتكاسات تضر بالإسلام"
وزير الاسكان: الرئيس السيسي حريص على تلبية احتياجات المصريين بالخارج
20 دقيقة قمة| سيطرة الزمالك والأهلي يحاول العودة للمباراة
جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تمتلك مزايا تنافسية تُمكِّن الشركات التركية
اخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين 29-9-2025
عماد متعب: الفوز على الزمالك بداية لاستعادة ثقة جماهير الأهلي
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب يضغط على كل الأطراف للتوصل لاتفاق في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الاسكان: الرئيس السيسي حريص على تلبية احتياجات المصريين بالخارج

وزير الإسكان
وزير الإسكان
عبد الخالق صلاح

قال شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ان الرئيس السيسي دائما حريص على تلبية احتياجات المصريين في الخارج واشتراكهم في المبادرات مثل مبادره بيت وطن لافتا انه تم طرح 3000 قطعه ارض وتقدم ل 15,000 مواطن مصري بالخارج.

واضاف وزير الاسكان خلال مداخله هاتفيه لبرنامج على مسئوليتي، ويقدمه الإعلامي احمد موسى على فضائية صدى البلد، انه تم طرح اراضي اضافية لاستيعاب الحوالات الكبيره المتاخرة في مشروع بيت وطن كما تم حجز عدد 13 الف قطعة ارض علاوة على انه تم طرح اراضي في كافه محافظات الجمهوريه ضمن المبادرات بيت الوطن. 

واكد وزير الاسكان ان المصريين في الخارج كانوا دائما يتجهون الى الحجز في المدن الجديده، لافتا انه تم توفير قطع اراضي للمصريين في الخارج بمساحات مختلفه في المدن الجديده. 

ونوه وزير الاسكان ان مشاركه المصريين في الخارج في المبادرات تاتي من ايمان الدوله ان المبادرات حق مشروع لهم حيث يتم رعايتهم رعايه خاصه ويتم توفير فرص جيده لهم. 

شريف الشربيني احتياجات المصريين في الخارج الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

ترشيحاتنا

الفضة

«الملاذ الآمن»: الفضة تسجل على مستوياتها في 14 عامًا

اللوجو

منصة ميديا كورت "أمن ومحاكم" تسلط الضوء على أخبار الإعلاميين في الوطن العربي

وزيرة التخطيط

وزيرة التخطيط تبحث مع وزير الرياضة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر تطورات تنفيذ مبادرة «شباب بلد»

بالصور

17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تشعل السوشيال ميديا

17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تفاصيل الحفل
17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تفاصيل الحفل
17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تفاصيل الحفل

للأشغال الشاقة.. أسعار ومواصفات 5 شاحنات بيك-أب في مصر

شاحنات البيك-أب
شاحنات البيك-أب
شاحنات البيك-أب

الغذاء والدواء الأمريكية: أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة

الغذاء والدواء الأمريكية أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة
الغذاء والدواء الأمريكية أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة
الغذاء والدواء الأمريكية أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد