نرفض محاولات الفتنة .. المصريين بالخارج يتوجهون بالشكر للإعلامي أحمد موسي

وجه المصريين في الخارج الشكر للإعلامي أحمد موسى بعد تبني قضايا المصريين في الخارج ولما قدمه من دعم صادق ومتابعة حثيثة بعد رفضهم ما تروج له بعض قنوات الفتنة مستغلين بعض القضايا التي تمس مصالح المصريين في الخارج.

وقال بيان صادر عن المصريين في الخارج : نحن أبناء مصر العاملين بالخارج، نؤكد رفضنا القاطع للتدخل السافر من بعض القنوات المغرضة التي تسعى إلى بث الفتنة وتشويه الحقائق

وتابع البيان : نؤكد أن الإعلام المصري الوطني، بمهنية ومسؤولية، قد تناول هذه القضايا بالشكل الوافي والمُرضي لنا، وأوصل صوتنا بكل أمانة وشفافية. ونتوجه بالشكر إلى وزير الإسكان على استجابته الكريمة، وكذلك إلى جميع العاملين في الهيئة المعنية الذين تفاعلوا بإيجابية مع مطالب المصريين بالخارج.

وأكد المصريين فى الخارج : نؤكد اصطفافنا الكامل خلف قيادتنا السياسية، وكل الدعم والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولحكومتنا الوطنية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي وجه الوزير النشط شريف الشربيني لتوفير أراضٍ مميزة تلبي تطلعات المصريين في الخارج.

ولا يفوتنا أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى الإعلاميين الوطنيين الشرفاء الذين تبنوا قضيتنا، وعلى رأسهم الإعلامي القدير الأستاذ أحمد موسى، لما قدمه من دعم صادق ومتابعة حثيثة.