القبض على شقيقين متهمين بـ قتل عامل خردة في الخانكة
الخسران زعلان.. خالد الغندور يوجه رسالة للجمهور قبل مباراة القمة
مباراة القمة| بيزيرا جاهز لمواجهة الأهلي في الدوري
أحمد نعينع: أرفض الإساءة والابتزاز الذي يتعرض له قراء القرآن
تفاصيل مباحثات الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد فى القاهرة.. فيديو وصور
غيابات بالجملة في القمة 131 بين الأهلي والزمالك
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2025
غارة إسرائيلية تستهدف وسط بلدة النبطية بالجنوب اللبناني
خطوات تحديث بطاقات التموين 2025 وإضافة المواليد
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأزهر والإفتاء: التعصب الرياضي خلق شيطاني فاجتنبوه
تسبب أزمات قلبية.. تحذيرات من ممارسات خاطئة يقع فيها الشباب| فيديو
وزير الإسكان يُعلن بدء تسليم وحدات مشروع "ڤالي تاورز إيست" بالعبور الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان
آية الجارحي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم الوحدات السكنية بمشروع "ڤالي تاورز إيست" بالحي الـ14 بمدينة العبور الجديدة، والتي تم طرحها بالمرحلة الأولى ضمن مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، في إطار تنفيذ التوجهات القيادة السياسية، نحو توفير سكن ملائم يواكب تطلعات مختلف فئات المجتمع.

وأضاف وزير الإسكان أن مبادرة "بيتك في مصر" توفر فرصًا استثمارية وسكنية متميزة، حيث تجمع بين الوحدات السكنية الفاخرة والمواقع الاستراتيجية والأسعار التنافسية، بالإضافة إلى أنظمة سداد ميسرة تجعلها خيارًا مثاليًا للمصريين بالخارج الباحثين عن منزل في وطنهم، مؤكداً أن المشروع يأتي ضمن سلسلة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتوفير وحدات سكنية حديثة متكاملة الخدمات، في إطار خطط التوسع العمراني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم 32 عمارة سكنية تضم 185 وحدة، بمساحات تتراوح بين 89 و116 مترًا مربعًا، وذلك وفق جدول زمني محدد يستمر حتى يوم الأحد 19 أكتوبر 2025.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم تخصيص يومي 20 و21 أكتوبر 2025 كفترة إضافية لتسليم الوحدات للمواطنين الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال المواعيد الأصلية، حرصًا على تلبية احتياجات جميع المستفيدين، وتسليم الوحدات في المواعيد المقررة.

ودعا رئيس الجهاز، المستفيدين بالوحدات إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لإجراءات التسليم، مع التأكيد على ضرورة إحضار جميع المستندات وإيصالات سداد المستحقات المالية كاملة، لضمان سرعة إنجاز وتسليم الوحدات بكل سهولة ويسر.

ويتمتع مشروع "ڤالي تاورز إيست" بموقع استراتيجي بالقرب من أهم المحاور والطرق الرئيسية، ويتميز بتصميمات عصرية وفق أعلى معايير الجودة والراحة، بما يوفّر بيئة سكنية آمنة وخدمات متكاملة تحقق مستوى معيشي راقٍ للسكان.
 

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق بيتك في مصر

