خاص| أول تعليق من دينا على الانتقادات الموجهة لأكاديمية الرقص الشرقي.. فيديو
لحماية حقوق الموظفين.. قانون العمل يتيح التظلم من قرار الوقف خلال 72 ساعة
من عزل حماس إلى إعادة الإعمار.. تفاصيل خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه
وزير الخارجية: تتطلع لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في برامج تشغيل المنظمات بالقاهرة
سيلينا جوميز تودع العزوبية.. تفاصيل حفل زفافها الليلة
حبس حمو بيكا 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض
وزير الخارجية: مصر ترى في استعادة سوريا لعافيتها تعزيزا للأمن القومي العربي
سعر الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
وظائف خالية..المعهد القومي للنقل يوفر فرصا لتعيين 5 مدرسين في تخصصات «هندسية واقتصادية»
سمموا كلب الحراسة.. القصة الكاملة لمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
هل يجوز رفع الأذان من امرأة أو بلغة غير العربية؟ دار الإفتاء تجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروع ازدواج خط مياه وادي النطرون

آية الجارحي

 تفقد المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الأعمال الجارية لاستكمال مشروع ازدواج خط مياه وادي النطرون – رافع صلاح العبد بوادى النطرون بمحافظة البحيرة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة.

وتابع وزير الإسكان ومحافظ البحيرة الأعمال الجارية بالمشروع، حيث أشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة إلى أن مشروع ازدواج خط مياه وادي النطرون – رافع صلاح العبد يبلغ طوله 3500 متر وبقطر 710 مم، وبتكلفة إجمالية قدرها 60 مليون جنيه، ويعد أحد المشروعات الاستراتيجية، لحل مشكلة انقطاع المياه.

وأكد وزير الإسكان، أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير وتحديث مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق التي عانت طويلًا من نقص أو انقطاع المياه، وذلك لضمان وصول خدمة مياه شرب نقية وآمنة لكل مواطن. كما شدد على ضرورة الالتزام الكامل بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ المشروع، موجّهًا الشركات والجهات المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، بما يحقق الاستفادة العاجلة للمواطنين دون أي تأخير.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة يشهد قفزة نوعية غير مسبوقة، حيث جارى تنفيذ 14 مشروعًا موزعة على مدن وقرى المحافظة، لتوفير مياه نقية وخدمات صرف صحي متطورة، مضيفة أن هذه المشروعات تأتي كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، الهادفة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز كفاءة المرافق الأساسية.

مياه الشرب والصرف الصحي وزير الاسكان والمرافق هيئة المجتمعاات العمرانبة الهبئة القومية لمياه الشرب اخبار مصر مال واعمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

