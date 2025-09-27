وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروع ازدواج خط مياه وادي النطرون

تفقد المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الأعمال الجارية لاستكمال مشروع ازدواج خط مياه وادي النطرون – رافع صلاح العبد بوادى النطرون بمحافظة البحيرة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة.

وتابع وزير الإسكان ومحافظ البحيرة الأعمال الجارية بالمشروع، حيث أشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة إلى أن مشروع ازدواج خط مياه وادي النطرون – رافع صلاح العبد يبلغ طوله 3500 متر وبقطر 710 مم، وبتكلفة إجمالية قدرها 60 مليون جنيه، ويعد أحد المشروعات الاستراتيجية، لحل مشكلة انقطاع المياه.

وأكد وزير الإسكان، أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير وتحديث مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق التي عانت طويلًا من نقص أو انقطاع المياه، وذلك لضمان وصول خدمة مياه شرب نقية وآمنة لكل مواطن. كما شدد على ضرورة الالتزام الكامل بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ المشروع، موجّهًا الشركات والجهات المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، بما يحقق الاستفادة العاجلة للمواطنين دون أي تأخير.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة يشهد قفزة نوعية غير مسبوقة، حيث جارى تنفيذ 14 مشروعًا موزعة على مدن وقرى المحافظة، لتوفير مياه نقية وخدمات صرف صحي متطورة، مضيفة أن هذه المشروعات تأتي كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، الهادفة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز كفاءة المرافق الأساسية.