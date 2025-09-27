قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اختيار بالإسكندرية السينمائي.. فداء الشندويلي: الأزهر طلب مني كتابة فيلم المنبر.. خاص
مجانية.. أسرة عبد الحليم حافظ تحذر من حجز زيارات لمنزل العندليب بمبالغ مالية
العدل يعلن أسماء مرشحيه للمقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب 2025
صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة
بعد عشر 10 قضاها في أمريكا.. عودة باسم يوسف عبر قنوات on
رئيس حزب العدل يعلن خوضه انتخابات النواب فرديا بالقاهرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور
الوطنية للصحافة تفتح باب التقديم لجوائز الامتياز الصحفي
القمة 131.. عودة صخرة دفاع الزمالك أمام الأهلي.. التشكيل الأمثل
200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
لم ترَ النور بسبب الخوف السياسي.. حماس تكشف عن مبادرة فلسطينية لوقف الحرب
وزير العمل من الغربية:مضاعفة تعويض ضحايا حريق المصبغة لـ 400 ألف
وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة الصرف الصحي بمركز بدر

آية الجارحي

افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، محطة معالجة الصرف الصحي بمركز بدر بمحافظة البحيرة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وعقب الافتتاح، تجوَّل وزير الإسكان ومحافظ البحيرة بالمحطة، واستمعا إلى شرح تفصيلي عن مكوناتها وآلية العمل بها، حيث تم تنفيذ المحطة من خلال نفذتها الهيئة القومية لمياه الشرب التابعة لوزارة الإسكان، على مساحة 10 أفدنة بتكلفة ٥٠٠ مليون جنيه، وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة 10 آلاف م³/يوم، وتعمل بتكنولوجيا المعالجة الثلاثية بنظام التدفق الدفعى المتتابع (SBR)، وتخدم ما يقرب من ١٥٠ ألف مواطن،.

وتتضمن المحطة 3 روافع رئيسية وفرعية (رافع الخرطوم – رافع بدر الفرعي – رافع بدر الرئيسي)، فضلًا عن شبكات انحدار بطول 42 كم من إجمالي 60 كم، وتنفيذ نحو 2300 غرفة.

وخلال الجولة، قدم وزير الإسكان، الشكر لكل من ساهم في تنفيذ المشروع، مؤكدا مواصلة جهود الوزارة في تنفيذ المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، موجهًا بضرورة الحفاظ على كافة مكونات المحطة من خلال القيام بأعلى مستويات الصيانة الدورية والتشغيل، والالتزام الكامل بمعايير الجودة والاشتراطات البيئية لضمان الاستدامة.

كما أكد المهندس شريف الشربيني أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بمشروعات البنية الأساسية، من خلال تطوير مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، منوهًا إلى أن ما يتم تنفيذه بمحافظة البحيرة وغيرها من المحافظات يجسد اهتمام الدولة المصرية بتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتوسيع نطاقها لتغطية جميع المناطق، حيث يتم العمل على رفع كفاءة الشبكات القائمة وإنشاء محطات جديدة وفق أحدث المعايير العالمية، بما يضمن استدامة الخدمة باعتبار أن تلك المشروعات ركيزة أساسية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة يشهد نقلة نوعية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 14 مشروعًا حيويًا بتكلفة إجمالية بلغت 1.49 مليار جنيه، فضلًا عن مشروعات أخرى جارية بمدن وقرى المحافظة.

وأشارت إلى أن احتفالات العيد القومي للمحافطة هذا العام تتزامن مع افتتاح وتنفيذ 45 مشروعًا خدمياً وتنموياً بتكلفة تجاوزت 2 مليار جنيه، وهو ما يمثل نقلة حقيقية في مستوى الخدمات التي يتلقاها المواطن البحراوي.

