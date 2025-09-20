قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الصومال ومواصلة دعمها للشعب الصومالي الشقيق
الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك
البارالمبية الدولية لرفع الأثقال تعلن مشاركة 542 لاعبا فى بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
الأرصاد: طقس الغد حار رطب .. وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بديل الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
الجمعية العامة للأمم المتحدة.. فلسطين على أبواب اعتراف دولي ورسالة حازمة لتل أبيب
باحث: نتنياهو يسابق الزمن لإجهاض الاعتراف بالدولة الفلسطينية
العالم ينتفض.. فرصة لإعادة إحياء الجهود الدولية الرامية لدعم الحقوق الفلسطينية
مصر وسنغافورة.. تعاون اقتصادي متزايد وموقف مصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية
كاف يحدد 18 أكتوبر موعدًا للسوبر الإفريقي باستاد الدفاع الجوي
مصر تؤكد مجددا رفضها الكامل لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى أو ذريعة
محمد لطفى : أنا بخير وبصحة جيدة.. خاص
برلمان

برلماني: اعتماد قرار مصر في الوكالة الذرية تتويج لجهود دبلوماسية رائدة يعزز أمن المنطقة

أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اعتماد المؤتمر العام الـ69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية للقرار المصري السنوي الخاص بتطبيق ضمانات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط بأغلبية ساحقة، يمثل نجاحًا دبلوماسيًا كبيرًا لمصر، ويعكس المكانة المرموقة التي باتت تحظى بها على الساحة الدولية باعتبارها صوتًا قويًا ومدافعًا عن قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم أن القرار الذي حظي بتأييد 120 دولة دون اعتراض واحد، يجسد قناعة المجتمع الدولي بضرورة نزع السلاح النووي ومنع الانتشار، ويؤكد على مطلب مصر التاريخي بإخضاع كافة المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية دون استثناء.

واعتبر وكيل اسكان البرلمان، أن هذا الإجماع الدولي هو ثمرة للجهود الدبلوماسية المتواصلة التي قادتها مصر على مدى عقود، من أجل إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

وشدد أحمد عبد المجيد، على أن الرؤية المصرية تنطلق من قناعة راسخة بأن أمن الشرق الأوسط لن يتحقق في ظل وجود أسلحة دمار شامل تهدد الاستقرار والسلم الدوليين.

وأضاف النائب، أن القرار المصري يضع أساسًا صلبًا لمستقبل أكثر أمانًا للأجيال القادمة، ويشكل أداة ضغط سياسية وأخلاقية على الدول التي لم تنضم بعد إلى معاهدة منع الانتشار النووي للالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية.

وأشار احمد عبد المجيد، إلى أن نجاح مصر في حشد هذا التأييد الدولي يعكس مصداقيتها وعمق رؤيتها الاستراتيجية، ويؤكد أنها أصبحت طرفًا فاعلًا في صياغة السياسات الدولية المتعلقة بالأمن النووي ونزع السلاح.

وأوضح نائب الاسكندرية، أن هذا الإنجاز يعزز الدور القيادي للقاهرة في النظام الدولي، ويفتح الباب أمام خطوات أوسع لتحقيق حلم إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بما يدعم التنمية والاستقرار في المنطقة.

واختتم الدكتور احمد عبد المجيد، تصريحاته بالقول أن القرار يمثل تتويجًا لسياسة مصر الخارجية المتوازنة التي تضع حماية الأمن القومي المصري والعربي في مقدمة أولوياتها، ويؤكد أن صوت القاهرة حاضر بقوة في كل القضايا المرتبطة بالسلم والأمن العالميين. وأكد أن القيادة السياسية المصرية استطاعت ترسيخ أسس نظام إقليمي أكثر استقرارًا، في وقت يواجه فيه العالم تحديات غير مسبوقة، مما يجعل اعتماد القرار خطوة محورية في تعزيز مكانة مصر كقوة إقليمية مؤثرة.

البرلمان فلطسين غززة القدس النواب

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

أشرف زكي

تخفيف الحكم على فتاة في تهمة إزعاج أشرف زكي

إسعاف

إصابة زوجين وإبنيهما في إنقلاب تروسيكل بأسيوط

بوبا اللدغة

تحرض على الفسق.. حبس البلوجر بوبا اللدغة 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

صحة الشرقية تطلق قافلة طبية مجانية تضم 10 تخصصات طبية لقرية أكياد البحرية بفاقوس

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

مرض خدش القطط.. معلومات لا تعرفها عن المرض النادر ومضاعفاته الخطيرة

أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط
أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط
أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط

للبيت والمدام.. دايهاتسو ميرا موديل 1999 بهذا السعر ‏

دايهاتسو ميرا موديل 1999
دايهاتسو ميرا موديل 1999
دايهاتسو ميرا موديل 1999

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

