الرئيس السيسي: مصر من أوائل الدول العربية التي اعترفت باستقلال سنغافورة

أفادت قناة إكسترا نيوز بأن، الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على اعتزاز مصر بمكانتها كواحدة من الدول العربية الرائدة التي اعترفت باستقلال سنغافورة، مما يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين.

زيارة رئيس سنغافورة تعكس تطور العلاقات الدبلوماسية

أشار السيسي إلى أن زيارة رئيس سنغافورة لمصر تمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز العلاقات الدبلوماسية التي تقترب من إتمام 60 عاماً، مؤكدًا حرص البلدين على مواصلة التعاون المشترك.

شراكة اقتصادية جديدة في أفريقيا والشرق الأوسط

رحب الرئيس المصري بإقامة شراكة اقتصادية مشتركة مع سنغافورة في أفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدًا دعم مصر الكامل لزيادة الاستثمارات السنغافورية في القاهرة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين.