الرئيس السيسي: العلاقات بين مصر وسنغافورة قوية ومتميزة وقائمة على الاحترام

أفادت قناة “إكسترا نيوز” بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم، السبت، بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية سنغافورة، ثارمان شانموجاراتنام، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال اللقاء، أكد الرئيس السيسي أن العلاقات بين مصر وسنغافورة قوية ومتميزة، وتقوم على أسس من الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك.

كما أشار إلى تطلع مصر إلى تعزيز التعاون الثنائي مع سنغافورة في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص البلدين على دفع العلاقات السياسية والاقتصادية إلى آفاق أوسع، وتعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.