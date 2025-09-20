قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات
محامي الأمن القومي الأمريكي: خطة القاهرة لإعمار غزة أفضل الخيارات المطروحة | خاص
التضامن: التدخل السريع يتعامل مع 156 بلاغا خلال أسبوع
قلت لمراتي أنتِ طالق وأنا بهزر معاها.. فهل يقع هذا الطلاق؟
الداخلية: تواجد أمنى مُكثف بمحيط المدارس والجامعات مع بدء العام الدراسى| صور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

الرئيس السيسي: العلاقات بين مصر وسنغافورة قوية ومتميزة وقائمة على الاحترام

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
منار عبد العظيم

أفادت قناة “إكسترا نيوز” بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم، السبت، بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية سنغافورة، ثارمان شانموجاراتنام، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال اللقاء، أكد الرئيس السيسي أن العلاقات بين مصر وسنغافورة قوية ومتميزة، وتقوم على أسس من الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك. 

كما أشار إلى تطلع مصر إلى تعزيز التعاون الثنائي مع سنغافورة في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص البلدين على دفع العلاقات السياسية والاقتصادية إلى آفاق أوسع، وتعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

