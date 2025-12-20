صحة الدقهلية تدشن مسحا للكشف عن الأمراض غير السارية لدى 1200 أسرة

دشّنت مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية المسح الصحي التدرجي (STEPwise Survey)، للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وذلك وفقًا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية.

ويستهدف المسح تنفيذ فحص مركزي لعينة عشوائية تضم 1200 أسرة من جميع مراكز محافظة الدقهلية، على مدار 30 يومًا، بما يساهم في رصد عوامل الخطورة المرتبطة بالأمراض غير السارية، ودعم الجهود الوقائية وتحسين المؤشرات الصحية بالمحافظة.



ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المسح اعتبارًا من 20 ديسمبر 2025 ويستمر حتى 22 يناير 2026، لضمان تحقيق تغطية شاملة وممثلة لكافة المناطق الجغرافية والفئات المستهدفة.

وشهد تدشين المسح حضور الدكتور تامر الطنبولي، وكيل مديرية الصحة للدقهلية للطب الوقائي، والدكتورة زينب ربيع، منسق المبادرات الرئاسية بالمديرية، حيث تم استعراض آليات التنفيذ والتأكيد على الالتزام الكامل بالمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، بما يضمن دقة البيانات وجودة النتائج.

وأكدت مديرية الصحة بالدقهلية أن المسح الصحي التدرجي يمثل خطوة مهمة في دعم التخطيط الصحي القائم على الأدلة، والمساهمة في وضع استراتيجيات فعالة للحد من انتشار الأمراض غير السارية، بما ينعكس إيجابيًا على صحة المواطنين وجودة حياتهم.