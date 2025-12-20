محافظ الدقهلية في زيارة لمدينة جمصة ويتفقد السوق الحضاري

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية مدينة جمصة؛ للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكيد على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالمدينة.

وتفقد المحافظ السوق الحضاري الجاري إنشاؤه، وشدد على سرعة الانتهاء من الأعمال، مؤكدًا الالتزام بالمظهر الحضاري والتصميم العصري للسوق، وتجهيز أماكن انتظار وجلوس لائقة للمترددين، تمهيدًا لتسكين المحلات قريبًا.

كما تفقد المحافظ الكورنيش والممشى السياحي بمدينة جمصة، وأكد أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير مختلف الخدمات والدعم المطلوب، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وحسن استغلالها، وتوفير المناخ المناسب للمقيمين والزوار والمصيفين، وذلك بحضور الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة جمصة.

وتضمنت الجولة التفقدية، للمحافظ، أيضًا عددًا من الشوارع، حيث التقى المحافظ عمال النظافة، مؤكدًا دعمه المستمر لهم في أداء مهام عملهم، كما التقى عددًا من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم، والذي عبَّروا خلالها عن تقديرهم للجهود الملموسة للمحافظ في مختلف أنحاء المحافظة.

وشدد المحافظ على منع وجود أي إشغالات في شوارع المدينة قد تعوق حركة المرور، مع رفع أي إشغالات موجودة فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وأكد على ضرورة الاستمرار في الحفاظ على مستوى النظافة، ومواصلة بذل الجهود خاصة خلال فترة الصيف، لتقديم أفضل الخدمات للمصطافين والزوار، وإظهار المدينة بالوجه الحضاري اللائق بها.

كما كلف محمد حمص بدعم المدينة بعدد إضافي من صناديق جمع القمامة للحفاظ على المستوى المُحقَّق من النظافة، وصرف مستحقات شركات النظافة في مواعيدها أولا بأول، ونقل المخلفات الصلبة إلى موقع "15 مايو" لردم البرك هناك، في إطار التصدي لمُلوِّثات البيئة.