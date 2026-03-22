قرار عاجل من إدارة الأهلي عقب الخروج الإفريقي | تفاصيل

قررت إدارة النادي الأهلي، عقد اجتماع عاجل، عقب الخروج الإفريقي بالخسارة أمام الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت أمس على ستاد القاهرة الدولي.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر: اجتماع عاجل للجنة الكورة في الأهلي لتحديد مصير ييس توروب بشكل نهائي والأقرب هو رحيله".

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الترجي بهدف نظيف، ليتأهل الفريق التونسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقائين 4-2، فيما يودع الأهلي البطولة من ربع النهائي في مفاجأة كبرى.

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 3 إبريل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.