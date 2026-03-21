5 آلاف زائر خلال يومي عيد الفطر بحديقة حيوان الزقازيق

شهدت حديقة حيوان الزقازيق بمحافظة الشرقية إقبالاً جماهيرياً كثيفاً خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك حيث استقبلت الحديقة نحو خمسة آلاف زائر من مختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية، في أجواء اتسمت بالبهجة والفرحة بين الكبار والصغار.

أكدت الدكتورة شيرين عبد المسيح مدير حديقة الحيوان بالزقازيق أنه استعدت الحديقة لاستقبال الزوار خلال عيد الفطر بخطة متكاملة تضمنت رفع درجة الاستعداد داخل الحديقة، وتكثيف أعمال النظافة والصيانة والتنبيه على تواجد جميع العاملين والموظفين بالحديقة ومنع الإجازات والراحات خلال تلك الفترة وتكثيف أعمال النظافة والصيانة الدورية للمباني والمنشآت ودورات المياه ودهانات البلدورات وتقليم الأشجار بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين.

وأشارت مدير حديقة حيوان الزقازيق الي أنه تم إستقبال 2 حصان بونى كما تم تطوير بيت الزواحف بالكامل واستقبال أنواع جديدة منها تماسيح نيلية، وترس مائية، وضب مصري، وضب ملون، وكبرى مصرية، وثعبان سيور، وثعبان خضاري، وحرباية، وورل صحراوي، وذلك في إطار الحرص على استقبال اكبر عدد من الزائرين.

واضافت الدكتورة شيرين عبد المسيح أنه شهدت الحديقة خلال اليومين الاول والثاني تنظيم عدد من الفعاليات الترفيهية المخصصة للأطفال كان من أبرزها الرسم على الوجوه مجاناً وهو ما لاقى استحساناً كبيراً من الأسر والأطفال وأسهم في إدخال أجواء من السعادة والمرح على الزائرين إلى جانب الاستمتاع بمشاهدة الحيوانات المختلفة.

وأعرب الزوار عن سعادتهم بحسن التنظيم ومستوى النظافة داخل الحديقة مشيدين بالجهود المبذولة من إدارة الحديقة والعاملين بها والتي ساهمت في ظهور الحديقة بهذا الشكل المشرف خلال أيام العيد.

وتواصل حديقة حيوان الزقازيق استقبال الزائرين خلال باقي أيام عيد الفطر المبارك، وسط توقعات باستمرار الإقبال في ظل ما تقدمه من خدمات وأنشطة ترفيهية متنوعة تناسب جميع أفراد الأسرة.