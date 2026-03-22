خيبة أمل كبيرة.. حمزة علاء يعبر عن حزنه بعد وداع الأهلي لدوري الأبطال
الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة 73 من «الوعد الصادق 4».. ورئيس أركان الاحتلال يصدق على هجمات الليلة
«شوية فشلة» .. ناقد رياضي يُهاجم نجوم الأهلي بعد الخروج من دوري الأبطال
بالأسماء.. 6 مصابين بينهم 3 أطفال أشقاء في حادث تصادم مروع بالدقهلية | تفاصيل
قرار عاجل من إدارة الأهلي عقب الخروج الإفريقي | تفاصيل
ترامب يزعم: إيران مُحيت من على الخريطة قبل الموعد المُحدّد
حسام البدري وعماد النحاس على رأس المرشحين لخلافة «توروب».. تفاصيل
«لاعيبة بملايين والنتيجة صفر».. نجم الزمالك يُهاجم بن شرقي وزيزو وإمام بعد الخروج الإفريقي
دعاء ثالث أيام عيد الفطر .. كلمات تشرح الصدر وتريح القلب
بمدى يصل لـ 740 كم.. دي إس تكشف عن N°7 الجديدة كليًا | صور
هجوم مستوطنين تحت حماية الاحتلال.. إصابات واعتقالات في جنين وطولكرم والخليل
أخبار العالم

ترامب يزعم: إيران مُحيت من على الخريطة قبل الموعد المُحدّد

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما ردد كثيرًا، أن الولايات المتحدة مع الاحتلال قاما بمحو إيران من على الخريطة، وأنه وفقًا لذلك فقد تم تحقيق أهدافه قبل أسابيع من الجدول الزمني، وهو زعم يخالف ما ذكرته تقديرات سابقة تشير إلى أن ترامب كان يقدر مغامرة إيران مع نتنياهو بمدى زمني لا يتجاوز الأسبوع.

كما زعم ترامب أن الإيرانيين يريدون إبرام صفقة، وهو أمر تختلف حوله تصريحات المسؤولين الإيرانيين، من بينهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذين أكدوا استمرار القتال والدفاع والهجوم عن الأعداء، ولن يوقفوا ذلك إلا بعد ضمانات بعدم تكرار الهجمات.

وأضاف ترامب: «القيادة الإيرانية رحلت وقواتها البحرية والجوية انتهت ولا تملك أي دفاعات حاليًا».

وفي السياق نفسه، قال نتنياهو: «نعيش ليلة عصيبة للغاية في الحرب من أجل مستقبلنا»، فيما قررت وزارة التعليم الإسرائيلية إلغاء التعليم الحضوري في جميع المدارس بأنحاء إسرائيل يومي الأحد والاثنين.

وذكر نتنياهو: «مصممون على مواصلة ضرب أعدائنا في كل الجبهات».

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: «الصاروخ المستخدم في قصف عراد ليس استثنائيًا أو مختلفًا عن الصواريخ المعتادة، وإن الدفاعات الجوية لم تعترض الصاروخ الذي استهدف جنوب إسرائيل رغم تفعيلها»، مشيرًا إلى أن قوات الإنقاذ التابعة للجبهة الداخلية تواصل عملها في موقع سقوط الصاروخ الإيراني في عراد.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان صدق على تنفيذ هجمات في كل جبهات القتال الليلة.

وأشار مدير مستشفى سوروكا إلى إجلاء 80 مصابًا من موقع سقوط الصاروخ الإيراني في عراد، فيما ذكر الإسعاف الإسرائيلي أنه نقل 75 مصابًا حتى الآن، من بينهم 23 حالة إصابة خطيرة ومتوسطة، ما دفع وزارة الصحة لنقل الجرحى إلى مستشفيات في وسط إسرائيل لتخفيف الضغط عن مستشفى سوروكا.

حديقة حيوان الزقازيق

ازالة تعدي

