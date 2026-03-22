ترامب يزعم: إيران مُحيت من على الخريطة قبل الموعد المُحدّد

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما ردد كثيرًا، أن الولايات المتحدة مع الاحتلال قاما بمحو إيران من على الخريطة، وأنه وفقًا لذلك فقد تم تحقيق أهدافه قبل أسابيع من الجدول الزمني، وهو زعم يخالف ما ذكرته تقديرات سابقة تشير إلى أن ترامب كان يقدر مغامرة إيران مع نتنياهو بمدى زمني لا يتجاوز الأسبوع.

كما زعم ترامب أن الإيرانيين يريدون إبرام صفقة، وهو أمر تختلف حوله تصريحات المسؤولين الإيرانيين، من بينهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذين أكدوا استمرار القتال والدفاع والهجوم عن الأعداء، ولن يوقفوا ذلك إلا بعد ضمانات بعدم تكرار الهجمات.

وأضاف ترامب: «القيادة الإيرانية رحلت وقواتها البحرية والجوية انتهت ولا تملك أي دفاعات حاليًا».

وفي السياق نفسه، قال نتنياهو: «نعيش ليلة عصيبة للغاية في الحرب من أجل مستقبلنا»، فيما قررت وزارة التعليم الإسرائيلية إلغاء التعليم الحضوري في جميع المدارس بأنحاء إسرائيل يومي الأحد والاثنين.

وذكر نتنياهو: «مصممون على مواصلة ضرب أعدائنا في كل الجبهات».

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: «الصاروخ المستخدم في قصف عراد ليس استثنائيًا أو مختلفًا عن الصواريخ المعتادة، وإن الدفاعات الجوية لم تعترض الصاروخ الذي استهدف جنوب إسرائيل رغم تفعيلها»، مشيرًا إلى أن قوات الإنقاذ التابعة للجبهة الداخلية تواصل عملها في موقع سقوط الصاروخ الإيراني في عراد.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان صدق على تنفيذ هجمات في كل جبهات القتال الليلة.

وأشار مدير مستشفى سوروكا إلى إجلاء 80 مصابًا من موقع سقوط الصاروخ الإيراني في عراد، فيما ذكر الإسعاف الإسرائيلي أنه نقل 75 مصابًا حتى الآن، من بينهم 23 حالة إصابة خطيرة ومتوسطة، ما دفع وزارة الصحة لنقل الجرحى إلى مستشفيات في وسط إسرائيل لتخفيف الضغط عن مستشفى سوروكا.