خيبة أمل كبيرة.. حمزة علاء يعبر عن حزنه بعد وداع الأهلي لدوري الأبطال

أعرب حمزة علاء، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه الشديد عقب خروج الفريق من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025-2026، بعد خسارته أمام الترجي الرياضي التونسي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

خروج مؤلم أمام الترجي

وكان الأهلي قد ودع البطولة بعد خسارته في لقاء الإياب بنتيجة 3-2، وذلك عقب خسارته في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ليحسم الترجي بطاقة التأهل لصالحه. وجاءت الخسارة لتصيب جماهير الفريق بحالة من الإحباط، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة التي كانت معلقة على الفريق في المنافسة على اللقب القاري.

تصريحات حمزة علاء بعد المباراة

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة «بي إن سبورتس»، عبّر حمزة علاء عن مشاعره قائلاً إن الفريق كان يتمنى إسعاد الجماهير والاحتفال معهم بالتأهل، إلا أن الحظ لم يكن حليفهم في هذه المواجهة. وأكد أن اللاعبين بذلوا كل ما لديهم داخل الملعب، لكن التوفيق غاب عنهم في اللحظات الحاسمة.

تهنئة للمنافس وروح رياضية

وحرص حارس الأهلي على توجيه التهنئة لفريق الترجي الرياضي التونسي بعد تأهله، متمنيًا لهم التوفيق في مشوارهم بالبطولة. وأشار إلى أن مثل هذه المباريات تحتاج إلى تركيز كبير، وأن الفريق المنافس استغل الفرص بشكل أفضل.

التركيز على الدوري المحلي

وفي ختام تصريحاته، شدد حمزة علاء على أن الفريق سيغلق صفحة دوري أبطال إفريقيا سريعًا، من أجل التركيز على بطولة الدوري المصري، مؤكدًا أن اللاعبين سيبذلون أقصى ما لديهم لتحقيق اللقب المحلي وتعويض الجماهير عن خيبة الأمل القارية.

وأكد أن الأهلي يدرك جيدًا قيمة جماهيره ودعمهم المستمر، وأن الهدف في المرحلة المقبلة هو إسعادهم بأي شكل ممكن، حتى وإن كان ذلك من خلال التتويج بالدوري، مشددًا على أن الفريق لن يدخر جهدًا في سبيل تحقيق هذا الهدف.