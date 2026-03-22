«شوية فشلة» .. ناقد رياضي يُهاجم نجوم الأهلي بعد الخروج من دوري الأبطال

علّق الناقد الرياضي محمد عراقي على خسارة الأهلي وخروجه من دوري أبطال إفريقيا على يد الترجي التونسي، عقب الخسارة في مباراتي الذهاب والإياب.

وكتب عراقي عبر حسابه على فيسبوك: «حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا شوية فشلة».

وودع النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على استاد القاهرة الدولي في إياب ربع نهائي البطولة.

مباراة الأهلي والترجي

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الترجي بهدف نظيف، ليتأهل الفريق التونسي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بمجموع اللقائين 4-2، فيما يودع الأهلي البطولة من ربع النهائي في مفاجأة كبرى.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 3 إبريل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.