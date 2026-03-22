«توروب» بعد خروج الأهلي من دوري أبطال إفريقيا: لا أفكر في الرحيل.. والإدارة صاحبة القرار

أكد ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، أن مسألة استمراره أو رحيله عن الفريق لا تقع ضمن مسؤولياته، مشددًا على أن القرار النهائي بيد إدارة النادي.

وجاءت تصريحات المدرب خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الفريق أمام الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت خروج الأهلي من البطولة.

وأوضح توروب أنه لا يفكر حاليًا في بند الشرط الجزائي أو تفاصيل الرحيل، قائلًا إنه ليس الشخص المعني بحسم هذه الأمور، في إشارة واضحة إلى تركه الملف بالكامل لمجلس الإدارة.

التركيز على العمل رغم الضغوط

وشدد المدير الفني على أنه مستمر في أداء عمله بكل احترافية طالما يحظى بدعم داخل النادي، مؤكدًا أنه يدرك جيدًا صعوبة المرحلة الحالية سواء على الفريق أو جماهيره. وأضاف أن الجميع داخل المنظومة يشعر بحجم المسؤولية بعد الإخفاق الأخير.

وأشار توروب إلى أن الظروف الحالية تتطلب التكاتف والعمل الجاد من أجل استعادة التوازن، مؤكدًا التزامه الكامل بتقديم أفضل ما لديه في الفترة المقبلة، بغض النظر عن التكهنات التي تحيط بمستقبله.

الإدارة صاحبة القرار

واختتم المدرب تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الأهلي هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد مصيره، سواء بالاستمرار أو الرحيل، مؤكدًا احترامه لأي قرار سيتم اتخاذه خلال الفترة القادمة.

خروج مؤلم من دوري الأبطال

وكان الأهلي قد ودع منافسات دوري أبطال أفريقيا بعد خسارته أمام الترجي التونسي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور ربع النهائي. وأقيمت مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي، حيث فشل الفريق الأحمر في تعويض نتيجة الذهاب، ليغادر البطولة بشكل مبكر، في نتيجة أثارت حالة من الحزن بين الجماهير.