حسام البدري وعماد النحاس على رأس المرشحين لخلافة «توروب».. تفاصيل
«لاعيبة بملايين والنتيجة صفر».. نجم الزمالك يُهاجم بن شرقي وزيزو وإمام بعد الخروج الإفريقي
دعاء ثالث أيام عيد الفطر .. كلمات تشرح الصدر وتريح القلب
بمدى يصل لـ 740 كم.. دي إس تكشف عن N°7 الجديدة كليًا | صور
هجوم مستوطنين تحت حماية الاحتلال.. إصابات واعتقالات في جنين وطولكرم والخليل
احمد دويدار يُحلّل سقوط الأهلي: موسم صفري وأداء فني مُخيّب
"مصر مع أشقائها العرب" يتصدر تريند "إكس".. والنشطاء: جولة الرئيس السيسي الخليجية تجسيد لوحدة المصير
ليلة سوداء للكرة المصرية.. الأهلي وبيراميدز والمصري يودعون البطولات الإفريقية
أهلي وزمالك .. حسام حسن يُعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي السعودية وإسبانيا الوديتين
حفيظ الدراجي يكشف سر سقوط الأهلي أمام الترجي بدوري أبطال إفريقيا
«توروب» يعترف: أخطاء ساذجة تسبّبت في وداع الأهلي دوري أبطال إفريقيا
لتصحيح المسار | اتفاق داخل الأهلي على رحيل «توروب».. وتعيين حسام البدري
«توروب» بعد خروج الأهلي من دوري أبطال إفريقيا: لا أفكر في الرحيل.. والإدارة صاحبة القرار

رباب الهواري

أكد ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، أن مسألة استمراره أو رحيله عن الفريق لا تقع ضمن مسؤولياته، مشددًا على أن القرار النهائي بيد إدارة النادي. 

وجاءت تصريحات المدرب خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الفريق أمام الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت خروج الأهلي من البطولة.

وأوضح توروب أنه لا يفكر حاليًا في بند الشرط الجزائي أو تفاصيل الرحيل، قائلًا إنه ليس الشخص المعني بحسم هذه الأمور، في إشارة واضحة إلى تركه الملف بالكامل لمجلس الإدارة.

التركيز على العمل رغم الضغوط
وشدد المدير الفني على أنه مستمر في أداء عمله بكل احترافية طالما يحظى بدعم داخل النادي، مؤكدًا أنه يدرك جيدًا صعوبة المرحلة الحالية سواء على الفريق أو جماهيره. وأضاف أن الجميع داخل المنظومة يشعر بحجم المسؤولية بعد الإخفاق الأخير.

وأشار توروب إلى أن الظروف الحالية تتطلب التكاتف والعمل الجاد من أجل استعادة التوازن، مؤكدًا التزامه الكامل بتقديم أفضل ما لديه في الفترة المقبلة، بغض النظر عن التكهنات التي تحيط بمستقبله.

الإدارة صاحبة القرار
واختتم المدرب تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الأهلي هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد مصيره، سواء بالاستمرار أو الرحيل، مؤكدًا احترامه لأي قرار سيتم اتخاذه خلال الفترة القادمة.

خروج مؤلم من دوري الأبطال
وكان الأهلي قد ودع منافسات دوري أبطال أفريقيا بعد خسارته أمام الترجي التونسي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور ربع النهائي. وأقيمت مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي، حيث فشل الفريق الأحمر في تعويض نتيجة الذهاب، ليغادر البطولة بشكل مبكر، في نتيجة أثارت حالة من الحزن بين الجماهير.

ملك أحمد زاهر

خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

صورة أرشيفية

مأساة تهز الإسكندرية.. شاب ينهي حياة والدته و5 من أشقائه

الأرصاد

أمطار ورياح في ثاني أيام العيد.. الأرصاد تعلن موعد إنتهاء التقلبات الجوية

مباراة الأهلي ضد الترجي

مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

خطوبتهم ولا فين؟ | حقيقة الصور المتداولة لـ ملك زاهر وشريف الليثي.. تفاصيل

حالة الطقس

بعد العواصف.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين وتعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

مجلس الوزراء

إغلاق المحال 9 مساءً والعمل "عن بُعد".. 10 إجراءات استباقية من الحكومة لتأمين الغذاء والطاقة

المتهمون بإلقاء أكياس المياه

شقيق المتهمين في واقعة أكياس المياه يكشف التفاصيل: كنا بنعمل خير واللي حصل رد فعل

ترشيحاتنا

مزاد سيارات

مرسيدس وكيا .. تعرف على تفاصيل مزاد سيارات جمارك السويس والسخنة

واتساب

21 لغة بضغطة واحدة.. واتساب يستعد لميزة ستقلب الموازين على آيفون

احتفال جوجل بعيد الأم

جوجل يحتفل بعيد الأم.. مناسبة سنوية لتكريم رمز العطاء والتضحية

بالصور

5 آلاف زائر خلال يومي عيد الفطر بحديقة حيوان الزقازيق

حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق

خلال ثاني أيام العيد..إزالة 39 حالة تعدي بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد