الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة 73 من «الوعد الصادق 4».. ورئيس أركان الاحتلال يصدق على هجمات الليلة

قال الحرس الثوري الإيراني إنه نفذ الموجة 73 من عمليات "الوعد الصادق 4" ضد الكيان الصهيوني وقواعد أمريكية في المنطقة.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني أن الموجة 73 استهدفت مناطق ديمونة وعراد وبئر السبع وكريات غات جنوبي الأراضي المحتلة.

وتابع الحرس الثوري: "الموجة 73 أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 200 شخص جنوبي الأراضي المحتلة، وتسببت بانهيار أنظمة الدفاع."

وأكد الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق في الموجة 73 صواريخ فتاح وعماد وقدر بالإضافة إلى مسيرات هجومية.

من جانبها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بارتفاع عدد المصابين في الهجوم الصاروخي على عراد إلى 88 شخصًا، بينهم 7 حالات خطيرة، إلى جانب تسجيل 6 قتلى. كما ذكر رئيس بلدية ديمونة أنه تم إجلاء 485 شخصًا من المدينة بعد سقوط صاروخ إيراني.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن قوات الإنقاذ التابعة للجبهة الداخلية تواصل العمل في موقع سقوط الصاروخ في عراد، وأن رئيس الأركان صدّق على تنفيذ هجمات في كل جبهات القتال الليلة.