هجوم مستوطنين تحت حماية الاحتلال.. إصابات واعتقالات في جنين وطولكرم والخليل

في تصعيد كبير ضد الفلسطينيين، هاجم مستوطنون، مساء السبت، قرى وبلدات ومركبات المواطنين على مفارق الطرق الرئيسية الواصلة بين محافظات الضفة الغربية، في سلسلة اعتداءات استهدفت السكان وممتلكاتهم.

في محافظة جنين، أحرق مستوطنون منازل ومركبات في قرية الفندقومية جنوب المحافظة، حيث أظهرت مقاطع مصورة اندلاع النيران في أكثر من منزل، إلى جانب احتراق عدد من السيارات، في وقت حاول فيه الأهالي إخماد الحرائق والتصدي للهجوم.

وفي جنوب طولكرم، أُصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي أوضحت أن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي بعد تعرضهما لإطلاق النار على حاجز جبارة.

وأشارت الجمعية إلى أن أحد المصابين (53 عامًا) أُصيب في الرقبة والصدر، فيما أُصيب الآخر (54 عامًا) في القدم، ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، أُصيب مواطنان واعتُقل ثلاثة آخرون خلال هجوم نفذه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، التي اعتدت على المواطنين ونشطاء أجانب، وأطلقت قنابل صوت باتجاههم.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن عادل الحمامدة في خربة حوارة، وخرّبت محتوياته واعتدت على أفراد عائلته، ما أدى إلى إصابة المواطنة ولاء أحمد عطيات بجروح ورضوض.