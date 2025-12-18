القبض على شخص يوزع أموالا على الناخبين بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله قيام (أحد الأشخاص) بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل - مقيم بدائرة المركز) وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بالمرشح المذكور ومبالغ مالية ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.