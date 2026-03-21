الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
محافظات

مأساة تهز الإسكندرية.. شاب ينهي حياة والدته و5 من أشقائه

صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

شهدت محافظة الإسكندرية واقعة مأساوية، بعدما أقدم شاب يبلغ من العمر 20 عامًا على إنهاء حياة والدته وخمسة من أشقائه داخل منزل الأسرة بمنطقة بشاير الخير، في ظروف غامضة أثارت حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي.

وكشفت التحريات الأولية، أن الضحايا ضمّوا الأم و3 أشقاء وشقيقتين، وجميعهم لم تتجاوز أعمارهم 18 عاما، فيما لا تزال ملابسات الواقعة ودوافعها قيد الفحص والتحقيق.

وعقب ارتكاب الجريمة، حاول المتهم إنهاء حياته بإلقاء نفسه من أعلى العقار، إلا أن الأهالي تدخلوا سريعًا وتمكنوا من منعه والسيطرة عليه، قبل إبلاغ الأجهزة الأمنية التي انتقلت على الفور إلى موقع الحادث، وفرضت كردونًا أمنيًا بمحيط الواقعة، وتم القبض على الجاني لمعرفة دوافعه

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات للوقوف على تفاصيل الحادث، وكشف أسبابه ودوافعه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملك أحمد زاهر

خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

الأرصاد

أمطار ورياح في ثاني أيام العيد.. الأرصاد تعلن موعد إنتهاء التقلبات الجوية

مباراة الأهلي ضد الترجي

مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

صور متداولة من حفل خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

وليد صلاح الدين

أوضة اللبس.. تفاصيل أزمة جديدة بين وليد صلاح وعضو مجلس إدارة بالأهلي

حالة الطقس

بعد العواصف.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين وتعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

مجلس الوزراء

إغلاق المحال 9 مساءً والعمل "عن بُعد".. 10 إجراءات استباقية من الحكومة لتأمين الغذاء والطاقة

الذهب

أسعار الذهب تتراجع 10% وانخفاض العقود الآجلة وصعود الدولار

ترشيحاتنا

البابا تواضروس يرسم راهبات جدد

البابا تواضروس يرسم راهبات جدد ويعزز خدمة الأديرة في الداخل والخارج | صور

انفوجراف

إنفوجراف.. شحن 100 حافلة مُصنّعة محليًّا مُعدة للتصدير

الراهبات

9 راهبات جديدات بيد قداسة البابا لأربعة من أديرة الراهبات

بالصور

5 آلاف زائر خلال يومي عيد الفطر بحديقة حيوان الزقازيق

حديقة حيوان الزقازيق

خلال ثاني أيام العيد..إزالة 39 حالة تعدي بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي

أكياس بلاستيك.. عبير صبري تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

عبير صبري

فستان غير تقليدي.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني

فيديو

فوائد تناول الترمس

فوائد لا تُعد.. الترمس كنز غذائي يعزز المناعة ويحمي القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد