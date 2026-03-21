مأساة تهز الإسكندرية.. شاب ينهي حياة والدته و5 من أشقائه

شهدت محافظة الإسكندرية واقعة مأساوية، بعدما أقدم شاب يبلغ من العمر 20 عامًا على إنهاء حياة والدته وخمسة من أشقائه داخل منزل الأسرة بمنطقة بشاير الخير، في ظروف غامضة أثارت حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي.

وكشفت التحريات الأولية، أن الضحايا ضمّوا الأم و3 أشقاء وشقيقتين، وجميعهم لم تتجاوز أعمارهم 18 عاما، فيما لا تزال ملابسات الواقعة ودوافعها قيد الفحص والتحقيق.

وعقب ارتكاب الجريمة، حاول المتهم إنهاء حياته بإلقاء نفسه من أعلى العقار، إلا أن الأهالي تدخلوا سريعًا وتمكنوا من منعه والسيطرة عليه، قبل إبلاغ الأجهزة الأمنية التي انتقلت على الفور إلى موقع الحادث، وفرضت كردونًا أمنيًا بمحيط الواقعة، وتم القبض على الجاني لمعرفة دوافعه

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات للوقوف على تفاصيل الحادث، وكشف أسبابه ودوافعه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.