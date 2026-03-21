إلهام أبو الفتح
اقتصاد

الرقابة المالية: ارتفاع عدد عملاء التمويل العقاري إلى 1916 خلال ديسمبر الماضي

علياء فوزى

زاد عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 75% خلال شهر ديسمبر 2025.

كشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنها- حصل موقع “صدى البلد” على نسخة منه- أن عدد عملاء نشاط التمويل العقاري وصل إلى 1916ألف عقد خلال شهر ديسمبر 2025، مقابل 1094 ألف عقد في نفس الشهر من عام 2024، بنمو 75%.

فيما بلغت قيمة التمويلات الممنوح لنشاط التمويل العقاري خلال شهر ديسمبر نحو 6.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 3.3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من  2024، بمعدل نمو قدره 87.4%، وفق هيئة الرقابة المالية.

وأشارت الهيئة في تقريرها إلى وجود زيادة في إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر ديسمبر 2025 بنسبة 1787.5%، ليسجل نحو 406 مليون جنيه، مقارنة بـ 32 مليون جنيه خلال نفس الشهر من عام 2024. 

إجمالي التمويلات خلال 2025

بلغت قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري خلال العام 2025 نحو 42.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 25.5 مليار جنيه خلال نفس العام 2024، بمعدل نمو قدره 67.5%.

أسباب زيادة التمويلات العقارية

أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية، الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:

- قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، ما أسهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات أكبر.

- دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.

- لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها؛ مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.

- تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.

نشاط التمويل العقاري

يُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى كونها تشكّل الإطار القانوني المنظم لها.

ومن أبرز هذه القوانين “قانون التمويل العقاري” الذي يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.

