بالأسماء.. 6 مصابين بينهم 3 أطفال أشقاء في حادث تصادم مروع بالدقهلية | تفاصيل

أصيب 6 أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال أشقاء، بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة ملاكي بجوار المشاتل في قرية ميت محسن التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث على طريق ميت محسن أمام المشاتل، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من:

وسام السيد حسانين الدسوقي (9 أعوام): سحجات بالوجه، واشتباه ما بعد الارتجاج.

يحيى السيد حسانين الدسوقي (6 أعوام): سحجات بالوجه، واشتباه ما بعد الارتجاج.

عبد العظيم السيد حسانين الدسوقي (11 عامًا): جروح قطعية بالوجه، واشتباه ما بعد الارتجاج، وسحجات بالجسم.

هبة أشرف متولي شلبي (30 عامًا): كدمة بالجبهة والصدر، واشتباه ما بعد الارتجاج، وسحجات بالجسم.

عبد المنعم عبد العزيز أبو شلبي (20 عامًا): جرح قطعي بالحاجب الأيسر، واشتباه ما بعد الارتجاج، وسحجات بالجسم.

محمد إبراهيم عبدالله (20 عامًا): جروح قطعية باليد اليسرى، واشتباه ما بعد الارتجاج، وسحجات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.