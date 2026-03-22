بمدى يصل لـ 740 كم.. دي إس تكشف عن N°7 الجديدة كليًا | صور

قدمت دي إس طرازها الجديد N°7 ضمن فئة الكروس أوفر الرياضية، الذي يأتي كأحد أحدث الإصدارات التي تجمع بين التصميم العصري والتجهيزات المتطورة، مع التركيز على تقديم تجربة قيادة أكثر حداثة.

محركات وأداء دي إس N°7

تعتمد السيارة دي إس N°7 على أكثر من منظومة كهربائية، حيث تبدأ الفئة الأساسية ببطارية سعة 73.7 كيلوواط ساعة، توفر قوة تبلغ 227 حصانًا ومدى يصل إلى 543 كيلومترًا.

وتتوفر نسخة أخرى ببطارية أكبر سعة 97.2 كيلوواط ساعة، مع قوة 242 حصانًا ومدى يصل إلى نحو 740 كيلومترًا، كما تقدم بنسخة نظام دفع كلي بقوة تصل إلى 345 حصانًا، مع مدى يقارب 679 كيلومترًا.

وتدعم دي إس N°7 تقنية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 160 كيلوواط، ما يتيح شحن البطارية من 20 إلى 80% خلال حوالي 30 دقيقة، مع نواقل سرعات أوتوماتيكية الأداء.

تصميم دي إس N°7

تعتمد السيارة دي إس N°7 على أبعاد متوازنة، حيث يبلغ طولها نحو 4.66 متر، مع عرض يصل إلى 1.9 متر وارتفاع 1.63 متر، إضافة إلى قاعدة عجلات بطول 2.79 متر.

ويبرز التصميم الخارجي من خلال عناصر إضاءة مبتكرة، أبرزها المصابيح الأمامية ذات التوقيع الضوئي بحرف V، إلى جانب جنوط رياضية، ومقابض مخفية ناحية الأبواب، كما يظهر الشبك الأمامي بتصميم مميز مع لمسات خارجية باللون الأسود اللامع.

مقصورة وتجهيزات دي إس N°7

تقدم السيارة بيئة تجمع بين المواد عالية الجودة والتقنيات الحديثة، حيث تشمل مقاعد بخصائص التدفئة والتهوية والتدليك بالناحية الأمامية، بالإضافة إلى تدفئة المقاعد الخلفية، وخامات داخلية من الجلد وألكنتارا وقماشية أيضًا.

كما تتوفر تقنيات مثل الرؤية الليلية لزيادة مستوى الأمان، وتضم المقصورة شاشة عدادات رقمية، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه كبيرة، مع شاشة عرض أمامية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، خاصية التحكم في المرايات من الداخل، وإضاءة محيطة.

سعر دي إس N°7 عالميًا

تبدأ أسعار السيارة في السوق الفرنسية من نحو 64,200 يورو.