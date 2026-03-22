حسام البدري وعماد النحاس على رأس المرشحين لخلافة «توروب».. تفاصيل
«لاعيبة بملايين والنتيجة صفر».. نجم الزمالك يُهاجم بن شرقي وزيزو وإمام بعد الخروج الإفريقي
دعاء ثالث أيام عيد الفطر .. كلمات تشرح الصدر وتريح القلب
بمدى يصل لـ 740 كم.. دي إس تكشف عن N°7 الجديدة كليًا | صور
هجوم مستوطنين تحت حماية الاحتلال.. إصابات واعتقالات في جنين وطولكرم والخليل
احمد دويدار يُحلّل سقوط الأهلي: موسم صفري وأداء فني مُخيّب
"مصر مع أشقائها العرب" يتصدر تريند "إكس".. والنشطاء: جولة الرئيس السيسي الخليجية تجسيد لوحدة المصير
ليلة سوداء للكرة المصرية.. الأهلي وبيراميدز والمصري يودعون البطولات الإفريقية
أهلي وزمالك .. حسام حسن يُعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي السعودية وإسبانيا الوديتين
حفيظ الدراجي يكشف سر سقوط الأهلي أمام الترجي بدوري أبطال إفريقيا
«توروب» يعترف: أخطاء ساذجة تسبّبت في وداع الأهلي دوري أبطال إفريقيا
لتصحيح المسار | اتفاق داخل الأهلي على رحيل «توروب».. وتعيين حسام البدري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بمدى يصل لـ 740 كم.. دي إس تكشف عن N°7 الجديدة كليًا | صور

دي إس N°7
دي إس N°7
صبري طلبه

قدمت دي إس طرازها الجديد N°7 ضمن فئة الكروس أوفر الرياضية، الذي يأتي كأحد أحدث الإصدارات التي تجمع بين التصميم العصري والتجهيزات المتطورة، مع التركيز على تقديم تجربة قيادة أكثر حداثة.

محركات وأداء دي إس N°7

تعتمد السيارة دي إس N°7 على أكثر من منظومة كهربائية، حيث تبدأ الفئة الأساسية ببطارية سعة 73.7 كيلوواط ساعة، توفر قوة تبلغ 227 حصانًا ومدى يصل إلى 543 كيلومترًا.

دي إس N°7

وتتوفر نسخة أخرى ببطارية أكبر سعة 97.2 كيلوواط ساعة، مع قوة 242 حصانًا ومدى يصل إلى نحو 740 كيلومترًا، كما تقدم بنسخة نظام دفع كلي بقوة تصل إلى 345 حصانًا، مع مدى يقارب 679 كيلومترًا.

وتدعم دي إس N°7 تقنية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 160 كيلوواط، ما يتيح شحن البطارية من 20 إلى 80% خلال حوالي 30 دقيقة، مع نواقل سرعات أوتوماتيكية الأداء.

دي إس N°7

تصميم دي إس N°7

تعتمد السيارة دي إس N°7 على أبعاد متوازنة، حيث يبلغ طولها نحو 4.66 متر، مع عرض يصل إلى 1.9 متر وارتفاع 1.63 متر، إضافة إلى قاعدة عجلات بطول 2.79 متر.

ويبرز التصميم الخارجي من خلال عناصر إضاءة مبتكرة، أبرزها المصابيح الأمامية ذات التوقيع الضوئي بحرف V، إلى جانب جنوط رياضية، ومقابض مخفية ناحية الأبواب، كما يظهر الشبك الأمامي بتصميم مميز مع لمسات خارجية باللون الأسود اللامع.

دي إس N°7

مقصورة وتجهيزات دي إس N°7

تقدم السيارة بيئة تجمع بين المواد عالية الجودة والتقنيات الحديثة، حيث تشمل مقاعد بخصائص التدفئة والتهوية والتدليك بالناحية الأمامية، بالإضافة إلى تدفئة المقاعد الخلفية، وخامات داخلية من الجلد وألكنتارا وقماشية أيضًا.

دي إس N°7

كما تتوفر تقنيات مثل الرؤية الليلية لزيادة مستوى الأمان، وتضم المقصورة شاشة عدادات رقمية، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه كبيرة، مع شاشة عرض أمامية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، خاصية التحكم في المرايات من الداخل، وإضاءة محيطة.

سعر دي إس N°7 عالميًا

تبدأ أسعار السيارة في السوق الفرنسية من نحو 64,200 يورو.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملك أحمد زاهر

خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

صورة أرشيفية

مأساة تهز الإسكندرية.. شاب ينهي حياة والدته و5 من أشقائه

الأرصاد

أمطار ورياح في ثاني أيام العيد.. الأرصاد تعلن موعد إنتهاء التقلبات الجوية

مباراة الأهلي ضد الترجي

مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا

ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي

خطوبتهم ولا فين؟ | حقيقة الصور المتداولة لـ ملك زاهر وشريف الليثي.. تفاصيل

حالة الطقس

بعد العواصف.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين وتعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

مجلس الوزراء

إغلاق المحال 9 مساءً والعمل "عن بُعد".. 10 إجراءات استباقية من الحكومة لتأمين الغذاء والطاقة

المتهمون بإلقاء أكياس المياه

شقيق المتهمين في واقعة أكياس المياه يكشف التفاصيل: كنا بنعمل خير واللي حصل رد فعل

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي وبن سلمان

الجولة الخليجية للرئيس السيسي.. نواب وأحزاب: تحرك مصري مكثف يعزز الأمن العربي ويفند الشائعات

الإيجار القديم

قاضي الأمور الوقتية يحسم أمر الطرد .. تحذير للمستأجر حال الامتناع عن الأجرة أو الإخلاء بالموعد المحدد

محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد

حزب الاتحاد: جولة الرئيس السيسي الخليجية تؤكد قوة ومتانة العلاقات المصرية الخليجية

بالصور

5 آلاف زائر خلال يومي عيد الفطر بحديقة حيوان الزقازيق

حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق
حديقة حيوان الزقازيق

خلال ثاني أيام العيد..إزالة 39 حالة تعدي بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد