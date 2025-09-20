قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من سيكون المالك الجديد لـ تيك توك إذا أبرم ترامب صفقته مع شي؟
سعر جرام الذهب والسبائك اليوم السبت 20-9-2025
الرئيس السيسي: السلام لن يتحقق دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الرئيس السيسي:موقف مصر ثابت تجاه دعم الحقوق الفلسطينية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
منار عبد العظيم

أفادت قناة إكسترا نيوز بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر ترفض بشكل قاطع تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشدداً على موقف مصر الثابت تجاه دعم الحقوق الفلسطينية.

 وأضاف أن هناك توافقاً كبيراً مع رئيس سنغافورة حول الحاجة الملحة لوضع حد لما يحدث في قطاع غزة، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

مصر من الدول الأولى عربياً التي اعترفت باستقلال سنغافورة

وأكد الرئيس السيسي فخر مصر بكونها من أوائل الدول العربية التي اعترفت باستقلال سنغافورة، مما يؤكد عمق العلاقات التاريخية والدبلوماسية بين البلدين.

استقبال رئيس سنغافورة بالقاهرة يدعم علاقات دبلوماسية تمتد لـ60 عاماً

استقبل الرئيس السيسي اليوم في قصر الاتحادية السيد ثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، خلال زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية. وأكد السيسي أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة في مسيرة علاقات دبلوماسية قريبة من إتمام 60 عاماً من التعاون والتفاهم المشترك.

شراكة اقتصادية تعزز التعاون في أفريقيا والشرق الأوسط

رحب السيسي بإقامة شراكة اقتصادية مع سنغافورة تستهدف أفريقيا والشرق الأوسط، معبراً عن دعم مصر الكامل لزيادة الاستثمارات السنغافورية في القاهرة، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنموي في المنطقة.

تأتي هذه الخطوات في ظل جهود مصر وسنغافورة لتعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح البلدين ويخدم الأمن والاستقرار الإقليمي.

الرئيس السيسي سنغافورة رفض التهجير القسري

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

زيزو

مدير الكرة بالأهلي يكشف موعد عودة زيزو إلى الملاعب

الخطيب

شركة عالمية تعلن استعدادها لإطلاق مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة بمصر

ذهب

«آي صاغة»: الذهب يستقر محليًا .. والأوقية تحقق 1.2% مكاسب أسبوعية عالميًا

التعاون

اتفاقية بين معهد التخطيط القومي وجهاز تنمية المشروعات لدعم وتطوير البرامج

5 سيارات مستعملة أقل من 500 ألف جنيه في مصر

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

بالأحمر اللافت.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار بظهورها

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد

أغرب سيارة كهربائية في العالم.. قادمة في هذا الموعد

أغرب سيارة كهربائية
أغرب سيارة كهربائية
أغرب سيارة كهربائية

ضبط 30 توكتوك غير مرخص ومخالف لخطوط السير في الزقازيق| صور

توك توك
توك توك
توك توك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

