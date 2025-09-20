الرئيس السيسي:موقف مصر ثابت تجاه دعم الحقوق الفلسطينية

أفادت قناة إكسترا نيوز بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر ترفض بشكل قاطع تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشدداً على موقف مصر الثابت تجاه دعم الحقوق الفلسطينية.

وأضاف أن هناك توافقاً كبيراً مع رئيس سنغافورة حول الحاجة الملحة لوضع حد لما يحدث في قطاع غزة، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

مصر من الدول الأولى عربياً التي اعترفت باستقلال سنغافورة

وأكد الرئيس السيسي فخر مصر بكونها من أوائل الدول العربية التي اعترفت باستقلال سنغافورة، مما يؤكد عمق العلاقات التاريخية والدبلوماسية بين البلدين.

استقبال رئيس سنغافورة بالقاهرة يدعم علاقات دبلوماسية تمتد لـ60 عاماً

استقبل الرئيس السيسي اليوم في قصر الاتحادية السيد ثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، خلال زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية. وأكد السيسي أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة في مسيرة علاقات دبلوماسية قريبة من إتمام 60 عاماً من التعاون والتفاهم المشترك.

شراكة اقتصادية تعزز التعاون في أفريقيا والشرق الأوسط

رحب السيسي بإقامة شراكة اقتصادية مع سنغافورة تستهدف أفريقيا والشرق الأوسط، معبراً عن دعم مصر الكامل لزيادة الاستثمارات السنغافورية في القاهرة، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنموي في المنطقة.

تأتي هذه الخطوات في ظل جهود مصر وسنغافورة لتعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح البلدين ويخدم الأمن والاستقرار الإقليمي.