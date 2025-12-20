المخرج الفلسطيني يوسف صالحي: عرض فيلمي في مهرجان القاهرة للأفلام القصيرة تجربة لا تُنسى

علق المخرج الفلسطيني يوسف صالحي، على دعوته للمشاركة بمهرجان القاهرة للأفلام القصيرة، موضحًا أن الدعوة جاءت لعرض فيلمه لأول مرة ضمن المهرجان، والتي كانت بمثابة فرصة كبيرة له، مشيرًا إلى أن مصر تمثل دولة السينما العربية، وأن الانطلاقة دائمًا تكون من القاهرة.

وأوضح «صالحي»، خلال لقاءه مع الإعلاميتان عهد العباسي ورشا عماد، ببرنامج «صباح جديد»، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أي مخرج سينمائي يسعى لعرض أعماله أمام الجمهور المصري، فالقاهرة هي المنصة التي تنطلق منها الرحلة السينمائية لكل عمل عربي.

وشدد على أن تجربة عرضه للفيلم كانت تجربة جميلة جدًا، لا تُنسى، خاصة بعد أن تم عرض الفيلم مرتين ضمن فعاليات المهرجان وترك أثرًا خاصًا عليه.

وأكد أنه بعد هذه التجربة، سيحرص دائمًا على عرض أعماله في مصر، مشيرًا إلى أن كل تجربة سينمائية تمر عبر هذه المحطة الأساسية، موضحًا أن مصر تظل عالم السينما، ومنصة صلبة لكل الموهوبين من مختلف الدول، لما تقدمه من جمهور وعراقة سينمائية تجعلها مركز الانطلاق لأي مخرج أو فيلم عربي جديد.

