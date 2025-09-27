قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اختيار بالإسكندرية السينمائي.. فداء الشندويلي: الأزهر طلب مني كتابة فيلم المنبر.. خاص
مجانية.. أسرة عبد الحليم حافظ تحذر من حجز زيارات لمنزل العندليب بمبالغ مالية
العدل يعلن أسماء مرشحيه للمقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب 2025
صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة
بعد عشر 10 قضاها في أمريكا.. عودة باسم يوسف عبر قنوات on
رئيس حزب العدل يعلن خوضه انتخابات النواب فرديا بالقاهرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور
الوطنية للصحافة تفتح باب التقديم لجوائز الامتياز الصحفي
القمة 131.. عودة صخرة دفاع الزمالك أمام الأهلي.. التشكيل الأمثل
200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
لم ترَ النور بسبب الخوف السياسي.. حماس تكشف عن مبادرة فلسطينية لوقف الحرب
وزير العمل من الغربية:مضاعفة تعويض ضحايا حريق المصبغة لـ 400 ألف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتابعان منظومتي مياه الشرب والصرف ومشروعات حياة كريمة

وزير الاسكان
وزير الاسكان
آية الجارحي

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  الموقف التنفيذي لمشروعات منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي والمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة.

واطَّلع وزير الإسكان، ومحافظ البحيرة، على سير العمل بمنظومة مياه الشرب بمحافظة البحيرة، من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والتي تتكون من ٦٤ محطة مياه شرب بكمية مياه منتجه ١.٦ مليون م٣/يوم، وشبكات وخطوط نقل مياه بطول ١٢٥٠٠ كم، كما تم استعراض سير العمل بمنظومة الصرف الصحي بالبحيرة، والتي تتكون من ٢٥٧ محطة صرف صحي "معالجة وروافع"، وشبكات وخطوط انحدار بطول ٢٧٠٠ كم، وغير ذلك، وتبلغ كمية مياه الصرف المعالجة ٥٢٧ ألف م3 /يوم، بجانب متابعة المشروعات التي تنفذها الشركة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لخدمة سكان ٢٣ قرية بعدة مراكز، وكذا مشروعات جهات التمويل الخارجي، والتي تشمل توسعات محطات وإحلال وتجديد ومد شبكات مياه وخطوط.
          
وتابع وزير الإسكان ومحافظ البحيرة، موقف المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظة البحيرة منذ ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢٥، حيث أشار اللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة، إلى أن المشروعات شملت 7 محطات مياه شرب بطاقة (317) ألف م3/يوم و19 مشروع خطوط مياه شرب وشبكات لزيادة الضغوط ورفع الكفاءة بتكلفة استثمارية تقدر بـ (3.268) مليار جنيه، و 9 مشروعات محطات معالجة صرف صحي بطاقة 182 ألف م3/يوم، و(55) مشروع صرف صحى بتكلفة استثمارية تقدر بـ ( 3.6) مليار جنيه.

وتم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للهيئة ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) المرحلة الأولى بتكلفة 534 مليون جنيه لخدمة 9 قرى تشمل شبكات وخطوط مياه وصرف وتوسعات محطتي معالجة صرف صحي، بجانب استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمرحلة الثانية بتكلفة 631.9 مليون جنيه لخدمة 8 قرى تشمل شبكات وخطوط مياه وصرف، وكذا مشروعات المياه والصرف الصحي بالخطة الاستثمارية للهيئة، وتشمل محطتي مياه بإجمالى طاقة انتاجية (102) ألف م3/يوم، و3 مشروعات محطات معالجة بطاقة استيعابية (35) ألف م3/يوم،  و(2) مشروع لمحطتي رفع واستكمال شبكات بمناطق الحضر، وعدد 23 مشروع صرف صحى.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بضرورة استمرار التعاون والتنسيق مع محافظة البحيرة في كافة ملفات عمل وزارة الإسكان، وتحديد الأولويات بالمشروعات الجاري تنفيذها ودفع العمل بالمشروعات صاحبة نسب التنفيذ المرتفعة، بجانب إعداد تقرير أسبوعي بموقف تلك المشروعات وإجراء دراسة للاحتياجات الخاصة بالمحافظة وفقا للكثافات السكانية وعدد المترددين على المحافظة للعمل على تلبية  الاحتياجات، فيما يخص مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

حياة كريمة ومحافظ البحيرة وزير الإسكان الإسكان مياه الشرب لصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-9-2025

وزير خارجية العراق

أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

ترشيحاتنا

عياد رزق، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري

الشعب الجمهوري: تصريحات الرئيس بالأكاديمية العسكرية تجسد رؤية شاملة لإعداد كوادر وطنية متميزة

حبس

8 أفعال تعرضك لـ الحبس والغرامة في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.. احذرها

أحمد الشناوي

قيادي بمستقبل وطن: كلمة الرئيس بالأكاديمية العسكرية خريطة طريق لحماية الأمن القومي

بالصور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

قد يكون أمرا بسيطا أو مؤشرا خطيرا.. أهم أسباب الدوار المفاجئ

أسباب الدوار المفاجئ
أسباب الدوار المفاجئ
أسباب الدوار المفاجئ

تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان

فيديو

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد