وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتابعان منظومتي مياه الشرب والصرف ومشروعات حياة كريمة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي والمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة.

واطَّلع وزير الإسكان، ومحافظ البحيرة، على سير العمل بمنظومة مياه الشرب بمحافظة البحيرة، من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والتي تتكون من ٦٤ محطة مياه شرب بكمية مياه منتجه ١.٦ مليون م٣/يوم، وشبكات وخطوط نقل مياه بطول ١٢٥٠٠ كم، كما تم استعراض سير العمل بمنظومة الصرف الصحي بالبحيرة، والتي تتكون من ٢٥٧ محطة صرف صحي "معالجة وروافع"، وشبكات وخطوط انحدار بطول ٢٧٠٠ كم، وغير ذلك، وتبلغ كمية مياه الصرف المعالجة ٥٢٧ ألف م3 /يوم، بجانب متابعة المشروعات التي تنفذها الشركة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لخدمة سكان ٢٣ قرية بعدة مراكز، وكذا مشروعات جهات التمويل الخارجي، والتي تشمل توسعات محطات وإحلال وتجديد ومد شبكات مياه وخطوط.



وتابع وزير الإسكان ومحافظ البحيرة، موقف المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظة البحيرة منذ ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢٥، حيث أشار اللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة، إلى أن المشروعات شملت 7 محطات مياه شرب بطاقة (317) ألف م3/يوم و19 مشروع خطوط مياه شرب وشبكات لزيادة الضغوط ورفع الكفاءة بتكلفة استثمارية تقدر بـ (3.268) مليار جنيه، و 9 مشروعات محطات معالجة صرف صحي بطاقة 182 ألف م3/يوم، و(55) مشروع صرف صحى بتكلفة استثمارية تقدر بـ ( 3.6) مليار جنيه.

وتم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للهيئة ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) المرحلة الأولى بتكلفة 534 مليون جنيه لخدمة 9 قرى تشمل شبكات وخطوط مياه وصرف وتوسعات محطتي معالجة صرف صحي، بجانب استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمرحلة الثانية بتكلفة 631.9 مليون جنيه لخدمة 8 قرى تشمل شبكات وخطوط مياه وصرف، وكذا مشروعات المياه والصرف الصحي بالخطة الاستثمارية للهيئة، وتشمل محطتي مياه بإجمالى طاقة انتاجية (102) ألف م3/يوم، و3 مشروعات محطات معالجة بطاقة استيعابية (35) ألف م3/يوم، و(2) مشروع لمحطتي رفع واستكمال شبكات بمناطق الحضر، وعدد 23 مشروع صرف صحى.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بضرورة استمرار التعاون والتنسيق مع محافظة البحيرة في كافة ملفات عمل وزارة الإسكان، وتحديد الأولويات بالمشروعات الجاري تنفيذها ودفع العمل بالمشروعات صاحبة نسب التنفيذ المرتفعة، بجانب إعداد تقرير أسبوعي بموقف تلك المشروعات وإجراء دراسة للاحتياجات الخاصة بالمحافظة وفقا للكثافات السكانية وعدد المترددين على المحافظة للعمل على تلبية الاحتياجات، فيما يخص مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.