الإسكان تمد فترة التقديم لمبادرة "سكن لكل المصريين 7" حتى 28 سبتمبر

أعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الوزير المهندس شريف الشربيني قرر مد فترة التقديم للطرح الثاني من مبادرة "سكن لكل المصريين 7" حتى يوم الأحد 28 سبتمبر، استجابة لطلبات المواطنين الراغبين في استكمال مستنداتهم وسداد مقدمات الحجز.

ولفت خطاب، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن التحول الرقمي في الحجز والتقديم عبر المنصة الإلكترونية ساعد على تسهيل الإجراءات على المواطنين ومنع التزاحم على مقرات الوزارة أو مكاتب البريد.

كما أكد أن الوزارة خصصت عدة وسائل للتواصل مع المواطنين، سواء من خلال الخطوط الساخنة على مدار الساعة أو عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، لتلقي كافة الاستفسارات والشكاوى.