الإسكان: استرداد مقدمات حجز أراضي بيت الوطن خلال 40 يومًا من التقديم

قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الطرح التكميلي للمصريين في الخارج متاح في جميع المدن، موضحًا أن جميع قطع الأراضي المطروحة مميزة وتتمتع بوجود خدمات أساسية تسمح بالبناء الفوري.

وأضاف عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة "إم بي سي مصر"، أن كراسة الشروط والموقع الإلكتروني يتضمنان آلية واضحة لاسترداد الأموال، مؤكدًا: "نحن نعمل على مدار 24 ساعة بسبب فروق التوقيت، ونتلقى استفسارات العملاء بشكل مستمر".

وأشار عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أن أي مشكلة يتم التعامل معها فورًا، وأن هناك عملاء تركوا مقدمات الحجز منذ يناير الماضي ثقةً منهم في المشروع. وتابع: "من يرغب في استرداد أمواله يحصل عليها من خلال الآلية المعلنة، ومن يفضل الإبقاء عليها يمكنه الدخول في الطرح الجديد، ونحن بصدد الإعداد لمرحلة جديدة بمشروع بيت الوطن الذي يضم أراضي مميزة".

من جانبه علّق الإعلامي عمرو أديب على شكاوى بعض المواطنين من تأخر استرداد مقدماتهم، ليرد المتحدث باسم وزارة الإسكان موضحًا أن الآلية تتمثل في تقديم طلب رسمي، على أن تعاد الأموال خلال 40 يومًا من تاريخ الطلب.