سيد عبدالحفيظ يحسم موقفه من الترشح في انتخابات الأهلي

حسم سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، الجدل الدائر حول إمكانية ترشحه في انتخابات القلعة الحمراء المقررة خلال الفترة المقبلة.



وأكد عبدالحفيظ، في تصريحات تلفزيونية، أنه لا يفكر في الترشح على مقعد رئاسة النادي حاليًا، موضحًا أن هذه الخطوة غير مطروحة بالنسبة له في الوقت الراهن، بينما قد يكون الترشح على عضوية مجلس الإدارة خيارًا أقرب للتنفيذ



وكانت جماهير الأهلي قد طالبت مؤخرًا بعودة عبدالحفيظ إلى النادي في منصب رسمي، بعد تراجع نتائج الفريق خلال منافسات دوري Nile للمحترفين.



وفي سياق آخر، يواصل الأهلي استعداداته لمباراة القمة أمام الزمالك، المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل في الجولة التاسعة من الدوري، على استاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساءً.