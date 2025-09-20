أكثر من 113 ألف وحدة| مد فترة التقديم لشقق الإسكان.. اعرف آخر موعد للحجز الآن!

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق الطرح الجديد من شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2025، المخصص لفئتي محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مدعومة ونظم سداد ميسرة، ضمن

مبادرة "سكن لكل المصريين 7"

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي لعام 2025 يعكس حرص الدولة على دعم محدودي ومتوسطي الدخل، وتوفير سكن ملائم بأسعار مدعومة تناسب مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن توفير أكثر من 113 ألف وحدة في مدن جديدة ومتنوعة، مع أنظمة سداد مرنة، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للسكن والخدمات، لافتا إلى أن هذا الطرح يعزز جهود الدولة في التوسع العمراني وتخفيف الضغط عن المناطق المزدحمة.

وقرر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مد فترة التقديم لحجز وحدات الطرح الأخير حتى يوم السبت 28 سبتمبر 2025، وذلك لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين الراغبين في التقديم، ضمن المبادرة التي تستهدف توفير سكن كريم للفئات الأولى بالرعاية.

ويستفيد من هذا التمديد جميع المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال خطوات التقديم خلال الفترة السابقة، حيث يمكنهم التسجيل إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

أكثر من 113 ألف وحدة في مدن متنوعة

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أن الطرح الجديد يشمل 113 ألف وحدة سكنية، موزعة على عدد من المدن الجديدة بمواصفات تناسب احتياجات مختلف المواطنين، سواء من محدودي أو متوسطي الدخل.

كما تم توفير أنظمة سداد مرنة تتناسب مع الإمكانيات المادية لكل فئة:

- محدودو الدخل: يبدأ مقدم الحجز من 50 ألف جنيه.

- متوسطو الدخل: يبدأ مقدم الحجز من 100 ألف جنيه.

- ويتم سداد باقي قيمة الوحدة بنظام الأقساط الشهرية، والتي تحدد حسب دخل وسن المتقدم، إلى جانب أربع دفعات سنوية تسدد عبر مكاتب البريد أو من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق.

المدن المتاحة لحجز شقق الإسكان

ويشمل الطرح الجديد وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في عدد من المدن الجديدة، وذلك على النحو التالي:

- حدائق العاصمة

- حدائق أكتوبر

- مدينة بدر

- مدينة العبور الجديدة

- العاشر من رمضان

- مدينة 6 أكتوبر

- مدينة 15 مايو

- أسوان الجديدة

- مدينة ناصر الجديدة - غرب أسيوط

- رشيد الجديدة - محافظة البحيرة

- بالإضافة إلى وحدات في محافظات أخرى مثل الدقهلية والبحر الأحمر

ويهدف هذا التنوع في أماكن الطرح إلى تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، وتسهيل الحصول على وحدة سكنية في مناطق مخدومة ومجهزة بالبنية التحتية.

كيفية التقديم

والجدير بالذكر، أن يمكن للمواطنين الراغبين في التقديم زيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتسجيل في المبادرة، مع ضرورة استيفاء الشروط المطلوبة وتحميل المستندات الداعمة للطلب.